ΠΑΟΚ-PSV: Το 4-3-3 του Γκαρσία με Κρέσπο, Μπίσεσβαρ, Τσόλακ (pic)

Με νέα πρόσωπα θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την PSV Αϊντχόφεν στο γήπεδο της Τούμπας για την 3η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Europa League.

O Πάμπλο Γκαρσία επιλέγει στο αγαπημένο του 4-3-3 τον Χοσέ Κρέσπο δίπλα στον Φερνάντο Βαρέλα για το κέντρο της άμυνας, τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Αντόνιο Τσόλακ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός θυμίζει… Ραζβάν Λουτσέσκου, σ’ ότι αφορά την τετράδα της άμυνας, με τον Ντάγκλας Αουγκούστο σε ρόλο καθαρού εξαριού, έχοντας μπροστά τους Ομάρ Ελ Καντουρί και Στέφαν Σβαμπ.

#Starting11 Our starting line up for the game against @PSV at Toumba Stadium @EuropaLeague Group Stage | Matchday 3 #PAOKPSV #UEL pic.twitter.com/xL9dlvnoIT

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 5, 2020