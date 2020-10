Στο πρωτάθλημα είναι... άλλη και όταν παίζει ένα ματς για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση παρουσιάζει άλλο πρόσωπο.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα σε 13 ματς που έχει παίξει σε οποιοδήποτε διοργάνωση Κυπέλλου μετρά 12 νίκες.

Η μοναδική ήττα ήταν από τον Ολυμπιακό πέρυσι μέσα στο σπίτι της όπου οι Πειραιώτες πήραν μια επική πρόκριση, με ανατροπή, για τους 16 του Europa League.

1/13 - Under Mikel Arteta, Arsenal have lost just one of their 13 games in cup competitions (W10 D2), a 1-2 defeat against Olympiakos in February. Magic. #UEL pic.twitter.com/son0kga9Rl

