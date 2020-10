Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε σε άλλη μια πρεμιέρα του στη φάση των ομίλων του Europa League, αλλά η ισοπαλία με την Ομόνοια (1-1) δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα στη φετινή όγδοη παρουσία του στους ομίλους.

Οι δύο βαθμοί που άφησε στην Τούμπα απέναντι στην ομάδα της Λευκωσίας θα πρέπει από την αρχή της διαδρομής να ψάξει να τους βρει στα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει μπροστά του με Γρανάδα και PSV.

Με Μουργκ στο κλασικό «3-4-3»

O Αμπέλ Φερέιρα δεν άλλαξε την τακτική προσέγγιση των «ασπρόμαυρων», επιμένοντας στο 3-4-3, με μοναδική αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ, την παρουσία του Τόμας Μουργκ στο αρχικό σχήμα, αντί του Χρήστου Τζόλη.

Ο Αυστριακός πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά και αρκετές επιθετικές προσπάθειες από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, είτε από τον άξονα, είτε από το δεξιό άκρο της επίθεσης.

#Starting11 Our starting line up for the game against @OMONOIAfootball at Toumba Stadium @EuropaLeague Group Stage | Matchday 1 #UEL #PreGame #PAOKOMO pic.twitter.com/BEorW2oBKG

