O Αμπέλ Φερέιρα δεν αλλάζει τακτική, επιμένει στο 3-4-3, με μοναδική αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ, την παρουσία του Τόμας Μουργκ στο αρχικό σχήμα, αντί του Χρήστου Τζόλη.

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκινάει ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση απέναντι στην Ομόνοια είναι η εξής:

Ζίβκοβιτς, Ινγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μάτος, Εσίτι, Σβαμπ, Γιαννούλης, Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς, Τσόλακ.

#Starting11 Our starting line up for the game against @OMONOIAfootball at Toumba Stadium @EuropaLeague Group Stage | Matchday 1 #UEL #PreGame #PAOKOMO pic.twitter.com/BEorW2oBKG

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 22, 2020