Ο Βέλγος επιθετικός οδήγησε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Final-8 του Europa League στην Κολωνία, είχε συνοδοιπόρο τον εντυπωσιακό Λαουτάρο Μαρτίνες και αρχικά φάνηκε πως τελικά ήταν γραφτό του να φτάσει στον θρίαμβο.

Κέρδισε το πέναλτι, εκτέλεσε εύστοχα, ισοφάρισε το ρεκόρ των 34 γκολ που είχε και ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο στην παρθενική του σεζόν με τη φανέλα της Ίντερ, όμως... όλα μαύρισαν για τον «Ρομ».

Χάνει τετ-α-τετ με τον Μπόνο στο δεύτερο μέρος και προς το φινάλε βάζει το πόδι εκεί που δεν πρέπει για να σημειώσει το αυτογκόλ και να διαμορφωθεί το τελικό 3-2 για τους Ανδαλουσιανούς που πανηγύρισαν το 6ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους.

Μάλιστα, ο Λουκάκου έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει αυτογκόλ στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου UEFA/Europa League από το 2001, όταν τότε ο Ντέφλι Γκέλι της Αλαβές είχε βρει τα δίχτυα της ομάδας του στο ματς με τη Λίβερπουλ που ολοκληρώθηκε με το 5-4 για τους «κόκκινους»...

