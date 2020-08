Χεσούς Νάβας: Το πήρε (και) για τους αδικοχαμένους φίλους του... (pics & vids)

Ο Ισπανός εξτρέμ, είναι ο άνθρωπος που στον ημιτελικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτιαξε το καθοριστικό γκολ της ανατροπής για τον Λουκ Ντε Γιόνγκ και το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον μεγάλο τελικό της Παρασκευής, όταν ξανά οι δυο τους συνεργάστηκαν στο 12' για ν' απαντήσουν στο γκολ με το οποίο ο Λουκάκου είχε δώσει προβάδισμα στην Ίντερ.

Είναι ο... κύριος Σεβίλλη, είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει την καριέρα του, το όνομά του, τη ζωή του ολόκληρη με την ομάδα αυτή και που του έλειπε τρομερά η πόλη του όταν είχε φύγει για να δοκιμάσει την τύχη του στην Αγγλία και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά τους τίτλους που κατέκτησε με τη φανέλα των «πολιτών» στο Νησί, δεν μπορούσε ν' αντέξει μακριά από τους δικούς του ανθρώπους και τη δική του Ανδαλουσία και γι' αυτό επέστρεψε. Και εν έτει 2020 έζησε ξανά κάτι μοναδικό...

Jesus Navas breaks the record for the longest time between #UEL final wins.

Ο Νάβας δεν είναι καθόλου εύκολο παιδί. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία είχε προβλήματα με την ψυχολογία του και πάλευε συνεχώς με τις σκέψεις που έρχονταν στο μυαλό του και το έκαναν πολύ βαρύ... Του έλειπε η οικογένειά του, το σπίτι του, τα μέρη του, η άνεσή του. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα επιλέξουν ν' απομακρυνθούν πάρα πολύ από το «λιμάνι» τους. Όσο το διαχειρίστηκε, έμεινε στη Μάντσεστερ Σίτι πριν από μερικά χρόνια, στέφθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας, έπαιξε όσο καλά μπορούσε, όμως δεν θα το άντεχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό πως και στο παρελθόν όταν ακόμα ήταν πιτσιρικάκι, δεχόταν να ταξιδέψει με την εθνική ομάδα της Ισπανίας για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μονάχα αν θα είχε συγκάτοικο τον Σέρχιο Ράμος για να αισθάνεται κάπως πιο ήρεμος...

Όσο για τα χαρακτηριστικά του και πέρα από την τεχνική του και την ποιοτική εμπειρία που κουβαλάει πλέον στα πόδια του, ο Χεσούς Νάβας έχει υπάρξει ένας από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει σε σημείο να σπάσει διάδρομο γυμναστικής από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και τη δύναμη του πατήματός του! Έχουν υπάρξει εποχές που οι κούρσες του από τις πτέρυγες ήταν τέτοιες που απλά έκαναν αντιπάλους να εύχονται να... σταματήσει μόνος του, γιατί δεν είχαν καμία τύχη απέναντί του. Ταλαντούχος σε απίστευτο βαθμό, που όμως το πρόβλημα με την ψυχοσύνθεσή του, τον περιόρισε...

Τώρα, είναι ο αρχηγός της αγαπημένης του ομάδας. Αυτής με την οποία ξέρει ότι έχει ζήσει πράγματα που κάποιοι άλλοι είτε ακόμα τα ονειρεύονται, είτε τα... υποτιμούν γιατί θέλουν να βιώνουν διαφορετικές εμπειρίες. Κι όμως, ο Νάβας επέστρεψε στην Ανδαλουσία, έγινε αρχηγός, έβαλε ξανά τη φανέλα με την οποία αισθάνεται καλύτερα από κάθε άλλη πάνω στο σώμα του και το 2020 έφτασε να πανηγυρίσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της καριέρας του και το πρώτο με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Γι' αυτό και δεν ήταν τυχαία τα κλάματα που... δεν είχαν σταματημό. Γι' αυτό τον έπιανε συνεχώς η κάμερα να κοιτάζει χαμένος και να προσπαθεί ν' αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Γι' αυτό πριν σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Κολωνίας το τρόπαιο, το είχε αγκαλιάσει σαν να ήταν μωρό...

2020: Jesús Navas wins the Europa League with Sevilla aged 34 and lifts the trophy as club captain.

2006: Jesús Navas wins the Europa League aged 18 with Sevilla, his hometown club.

Jesus Navas and Julen Lopetegui can't contain their emotions..

Κι όμως, του έχουν συμβεί περιστατικά που πραγματικά κανείς ποτέ δεν εύχεται ούτε για τον χειρότερο εχθρό του. Ο Χεσούς Νάβας σε πολύ νεαρή ηλικία και έχοντας ζήσει μεγάλες στιγμές με τους Αντόνιο Πουέρτα και Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, τους είδε να χάνονται και να γεμίζουν με μαύρο την καρδιά του. Αυτή την καρδιά στην οποία τους κουβαλάει πάντοτε πλέον, σε κάθε στιγμή της ζωής του, αλλά που πολύ θα ήθελε να τους έχει κοντά του, παρόντες, να τον συγχαρούν για τις μεγάλες του επιτυχίες και ειδικά τη φετινή. Ακόμα κι έτσι, εκείνος ξέρει ότι όσο ζουν μέσα του, θα ζουν αιώνια...

Μάλιστα, ο Νάβας έχει κάνει ασίστ για τον Πουέρτα στον ημιτελικό του 2006 στην πορεία προς το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο των Ανδαλουσιανών, αλλά παράλληλα, τον έχει θάψει και έχει κρατήσει με όση δύναμη είχε τότε, το φέρετρο του άτυχου χαμογελαστού παιδιού που «έφυγε» μέσα στο γήπεδο.

Διόλου τυχαία τα μπλουζάκια που είχαν ετοιμάσει οι Σεβιγιάνοι για τους Πουέρτα και Ρέγιες, διόλου τυχαία και η αναφορά του Λοπετέγκι μετά το παιχνίδι με την αφιέρωση που έκανε προς τον ουρανό... Και ο Χεσούς Νάβας, τους σκέφτηκε αμέσως και τους σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε αγκαλιά την κούπα του Europa League...

Jesus Navas in tears tonight winning the Europa League for Sevilla. He previously won the trophy with old teammates Antonio Puerta and Jose Antonio Reyes, who have since passed away.

The club also paid tribute to the pair on their shirts pic.twitter.com/mXC3aKxMSj

