Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε και ο Πέδρο Μαρτίνς, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του, για τη ρεβάνς με την Γουλβς για τη φάση των «16» του Europa League.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος είναι τιμωρημένος για το ματς με τους «λύκους» αλλά αν οι «ερυθρόλευκοι» περάσουν στην επόμενη φάση, ο Πορτογάλος αμυντικός, θα είναι και πάλι διαθέσιμος για τον προπονητή του.

Από την άλλη, ο Ζοσέ Σα, όπως ήταν λογικό, δεν βρίσκεται στις επιλογές του Μαρτίνς για την αναμέτρηση με την Γουλβς.

Αναλυτικά η αποστολή:

Αλέν, Μπα, Μπουχαλάκης, Καφού, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μαρτίνης, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σεμέδο, Σουρλής, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Τζολάκης, Βαλμπουενά, Ξενιτίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Γουλβς. / The squad players selected ahead of the match against @Wolves. #Olympiacos #UEL #WOLOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/LialVWWud5

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) August 4, 2020