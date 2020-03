Με απόφαση της κυβέρνησης, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα διεξαχθούν χωρίς θεατές, έπειτα από την αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού στη χώρα μας.

Αυτλη η απόφαση έχει αυξήσει τις πιθανότητες να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γουλβς στο "Γ. Καραϊσκάκης" την προσεχή Πέμπτη (12/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τη Δευτέρα (9/3) την απόφαση της UEFA, αλλά πλέον είναι ανοικτό είναι το ενδεχόμενο και η ρεβάνς στο «Μολινό» τη μεθεπόμενη Πέμπτη (19/3) να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Κι αυτό γιατί το απόγευμα της Κυριακής (8/3) στο Γουλβερχάμπτον (πόλη στην οποία εδρεύει η Γουλβς) ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα κοροναϊού, όπως έκανε γνωστό το BBC Midlands. Επίσης δύο σχολεία που συστεγάζονται στην κοντινή πόλη του Τάμγουορθ αναμένεται να κλείσουν για μερικές ημέρες για απολύμανση καθώς ένα μέλος του προσωπικού βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό. Συνολικά το Ηνωμένο Βασίλειο μετράει μέχρι σήμερα 273 κρούσματα, με δύο θανάτους.

BREAKING: First #coronavirus case in Wolverhampton has been confirmed. Also St Gabriel’s School and Pre-School in Tamworth is to be closed for "a few days for a thorough clean" after a member of staff tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/DaRWq9xrae

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) March 8, 2020