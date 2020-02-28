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Τσιμίκας: «Αυτό που πετύχαμε θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου για πάντα»! (vid)

Τσιμίκας: «Αυτό που πετύχαμε θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου για πάντα»! (vid)

Τσιμίκας: «Αυτό που πετύχαμε θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου για πάντα»! (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας μετά την τρομερή πρόκριση με την Άρσεναλ ήταν πανευτυχής. Τι είπε για τον Ολυμπιακό και την ομάδα του.

Ο Τσιμίκας είπε στην COSMOTE TV για:
 
Την μεγάλη πρόκριση με την Άρσεναλ: Συγχαρηρήρια στην ομάδα μου. Είμαι περήφανος. Είμαστε όλοι μία γροθιά. Αυτό που πετύχαμε θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου για πάντα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πάω να πανηγυρίσω στα αποδυτήρια με την ομάδα μου.
 

 

 

 

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