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Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Καμαρά να... παγώσει το Emirates! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Καμαρά να... παγώσει το Emirates! (vid)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Καμαρά να... παγώσει το Emirates! (vid)

Στο 36' ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά το 0-1 μέσα στο Emirates με τον Καμαρά.

Ο Ελ Αραμπί είδε την κίνηση του Καμαρά, τον τροφοδότησε, ο μέσος του Ολυμπιακού μπήκε μέσα στην περιοχή έχοντας χώρο να τελειώσει τη φάση, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων του Λένο.

 

 

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