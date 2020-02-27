Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία του Καμαρά να... παγώσει το Emirates! (vid)

Ο Ελ Αραμπί είδε την κίνηση του Καμαρά, τον τροφοδότησε, ο μέσος του Ολυμπιακού μπήκε μέσα στην περιοχή έχοντας χώρο να τελειώσει τη φάση, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων του Λένο.
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ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 71vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 86vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99
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ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 44vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 35
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
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ΑΓΙΑΞ 1vs
ΧΕΤAΦΕ 1
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ΣΕΛΤΙΚ 0vs
F.C. COPENHAGEN 0
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ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 35
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
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ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
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ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 86vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 71vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 126vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 140vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 103vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 92vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 82vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 72
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ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1
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ΣΕΛΤΙΚ 0vs
F.C. COPENHAGEN 0
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 0
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ΣΕΒΙΛΛΗ 0vs
ΚΛΟΥΖ 0
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ΙΝΤΕΡ 2vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 1
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ΑΓΙΑΞ 1vs
ΧΕΤAΦΕ 1
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ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΜΕ 0vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 3vs
ΓΟΥΛΒΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1vs
ΑΠΟΕΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓAΝΔΗ 1vs
ΡΟΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 2vs
ΑΛΚΜΑΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) 2vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 4vs
ΤΣΕΡΚAΣΚΙ ΝΤΝΙΠΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 1vs
BIOLOG NOVOKUBANSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 1vs
ΤΡΟΜΣΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3vs
ΣAΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3
CHERNO. II ODESSA -vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ -
KONCZYCE MALE -vs
ISKRA ISKRZYCZYN -
Στο 36' ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά το 0-1 μέσα στο Emirates με τον Καμαρά.
Ο Ελ Αραμπί είδε την κίνηση του Καμαρά, τον τροφοδότησε, ο μέσος του Ολυμπιακού μπήκε μέσα στην περιοχή έχοντας χώρο να τελειώσει τη φάση, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων του Λένο.