Ο μικρούλης είχε το ρόλο μασκότ και συνόδευσε στον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης» έναν από τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων».

Μόλις αντιλήφθηκε ότι τα υπόλοιπα παιδιά είχαν φύγει, ξέχασε τι έπρεπε να κάνει βάσει των όσων του είχαν πει κι έδειχνε χαμένος...

Οι παίκτες της Άρσεναλ βοήθησαν τον πιτσιρικά και του χάρισαν μια στιγμή ευτυχίας και μια φωτογραφία που θα έχει να δείχνει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, αφού μια άτυχη στιγμή, τον οδήγησε στην απόλυτη χαρά!

He looked so lost when all the other mascots ran off... so Arsenal players invited him into their team photo pic.twitter.com/hNFh5OnWSY

— B/R Football (@brfootball) February 21, 2020