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ΑρχικήΠοδόσφαιροEuropa League
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Ολυμπιακός: Oι μάχες του με αγγλικές ομάδες και η δυνατή εντός έδρας παράδοση με Άρσεναλ! (vids, poll & pics)

Ολυμπιακός: Oι μάχες του με αγγλικές ομάδες και η δυνατή εντός έδρας παράδοση με Άρσεναλ! (vids, poll & pics)

Ολυμπιακός: Oι μάχες του με αγγλικές ομάδες και η δυνατή εντός έδρας παράδοση με Άρσεναλ! (vids, poll & pics)

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει μία παλιά γνώριμή του στην Ευρώπη, την Άρσεναλ, με την οποία όμως ουδέποτε έχει αναμετρηθεί σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο εντός έδρας έχει χτίσει καλή παράδοση απέναντί της!

Ο Ολυμπιακός θα βρει στην φάση των «32» του Europa League την Άρσεναλ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Πέμπτης (20/02) επιδιώκοντας να πάρει ένα καλό σκορ ενόψει του αγώνα ρεβάνς στο Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως οι Πειραιώτες έχουν δυνατή εντός έδρας παράδοση με τους «Κανονιέρηδες» και συγκεκριμένα αριθμούν τρεις νίκες και μία ήττα σε τέσσερα ματς. Συνολικά ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει την Άρσεναλ οκτώ φορές στα Κύπελλα Ευρώπης, εντός και εκτός έδρας και έχει 4 νίκες και 4 ήττες με 11 - 14 γκολ.
 
Ο Ολυμπιακός έπαιξε εναντίον της Άρσεναλ για πρώτη φορά στην φάση των ομίλων του Champions League της σεζόν 2009-10. Το πρώτο παιχνίδι στο Λονδίνο ήταν με 2-0 υπέρ των Άγγλων και στην Ελλάδα οι ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει με 1-0.
 
Οι Πειραιώτες μία μεγάλη τους νίκη σε επίπεδο ομίλων στο Champions League την είχαν πετύχει την χρονιά 2015-2016 και μήνα Σεπτέμβριο. Ήταν το 2-3 και ένα σπουδαίο διπλό για τον Ολυμπιακό με μπροστάρηδες τους Φορτούνη, Φινμπόγκασον και Πάρντο. Στο Καραϊσκάκη βέβαια ο Ολυμπιακός είχε χάσει με σκορ 3-0 εκείνη την περίοδο. Οι τελευταίες χρονικά αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με αγγλικές ομάδες ή αγγλική ομάδα ήταν φέτος με την Τότεναμ και το 2-2 εντός και το 4-2 εκτός. Σε διάστημα 60 ετών στην Ευρώπη (από το 1959-1960) ο Ολυμπιακός έχει εναντίον αγγλικών ομάδων 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 17 ήττες σε 30 παιχνίδια. Εντός έδρας, έχει πετύχει τις 7 από τις 8 νίκες του. Έχει ακόμα 4 ισοπαλίες και 4 ήττες με θετικό πρόσημο στα γκολ (20-18). Στην Αγγλία, η παράδοση είναι αρνητική με 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 13 ήττες με γκολ 9-44.
 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
 
ΕΝΤΟΣ: 15 αγώνες με 7 νίκες - 4 ισοπαλίες - 4 ήττες και γκολ 22-20
 
ΕΚΤΟΣ: 15 αγώνες με 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 13 ήττες και 9-44 στα γκολ
 
ΣΥΝΟΛΟ: 30 αγώνες με 8 νίκες, 5 ισοπαλίες, 17 ήττες και 31-64 στα γκολ
 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΥΣ:
 
CHAMPIONS LEAGUE: 5 νίκες - 2 ισοπαλίες - 3 ήττες
 
EUROPA LEAGUE: 2 νίκες - 1 ισοπαλία - 1 ήττα
 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ: 0 νίκες - 1 ισοπαλία - 0 ήττες
 
ΣΥΝΟΛΟ: 7 νίκες - 4 ισοπαλίες - 4 ήττες
 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΩΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΑΛ:
 
CHAMPIONS LEAGUE: 3 νίκες - 0 ισοπαλίες και 1 ήττα
 
- Στην Gallery δείτε σε πινακάκι του Soccerbase τους αγώνες του Ολυμπιακού με αγγλικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης, καθώς και την παράδοσή του με Άρσεναλ αλλά και βίντεο από αναμετρήσεις των Πειραιωτών με συλλόγους από το Νησί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΣENAΛ 3-1 (ΤΣ.Λ)

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Arsenal - Olympiacos (2-3) All Goals and full Highlights 29/10/15

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