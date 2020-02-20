Ολυμπιακός: Oι μάχες του με αγγλικές ομάδες και η δυνατή εντός έδρας παράδοση με Άρσεναλ! (vids, poll & pics)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
KALUSH 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK STUDENTSKI GRAD 0vs
GSP POLET DORCOL 1
KRYVBAS KRYVYI RIH -vs
FC OREL TSARICHANKA -
FK PRIKAMYE -vs
AKADEMIYA PERMSKIY -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ -vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE -
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ -vs
ILPAR -
STROEMMEN -vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ -
FK BSK 1926 -vs
F.K. UMKA -
GAZOVYK KAMENSKE -vs
TOPOL DNIPRO -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ -vs
BAD SCHALLERBACH -
ΜΠΙAΣΕΝ -vs
SVERRESBORG -
FC STATTEGG -vs
USV WUNDSCHUH -
TROFAIACH -vs
BRUCK MUR -
SV ROSEGG -vs
ATUS VELDEN -
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ FC -vs
LISSE -
HINNA -vs
ΒΙΝΤΑΡ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΓΙΑΞ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
F.C. COPENHAGEN -vs
ΣΕΛΤΙΚ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΛΜΕ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ESPANYOL -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΓAΝΔΗ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΠΟΡΤΟ -
ΑΛΚΜΑΑΡ -vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΜΠΡAΓΚΑ -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει μία παλιά γνώριμή του στην Ευρώπη, την Άρσεναλ, με την οποία όμως ουδέποτε έχει αναμετρηθεί σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο εντός έδρας έχει χτίσει καλή παράδοση απέναντί της!