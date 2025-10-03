Όλοι οι φίλοι, αλλά και οι εχθροί του ΠΑΟΚ περιμένουν τη διαχείριση της κρίσης…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει λίγο πριν επιστρέψει από την Ισπανία για την ήττα από την καλύτερη Θέλτα, αλλά εστιάζει ιδιαίτερα και στην επόμενη μέρα για την οποία έτσι και αλλιώς όλοι μιλάνε εδώ και καιρό.

Ο ΠΑΟΚ έχασε από μία καλύτερη ομάδα. Ξεκινάμε από το Α για να μην ξεχνάμε και τα βασικά. Το δεύτερο βασικό είναι ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ φέτος ΔΕΝ είναι η εικόνα του τελευταίου αγώνα του. Η ψυχολογία του ναι!

Μία κάμερα χρειάζονταν στα πρόσωπα των παικτών του Λουτσέσκου όταν αυτοί έφευγαν για τα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Ήταν λες και τους είχαν πει ότι… δεν θα γυρίσουν σπίτι. Λες και τους είχαν πει ότι θα λυθούν τα συμβόλαιά τους! Λες και ο ΠΑΟΚ είχε ήδη χάσει, παρά το ότι το σκορ ήταν 1-1. Κρίμα! Δυστυχώς… Ένας ΠΑΟΚ που αρρωσταίνει κάθε μέρα και περισσότερο βιώνοντας ένα πολύ άρρωστο περιβάλλον, κάτι που όσο βέβαια δεν κερδίζει και φθάνουμε στα πέντε ματς χωρίς επιτυχία γίνεται και χειρότερο. Σκηνικό που επιβαρύνεται περισσότερο από όλο το άλλο κλίμα αποσυσπείρωσης που «τρώει» τα σωθικά του Δικεφάλου.

Για να μην είμαστε υπερβολικοί. Το ματς δεν κρίθηκε στην ισοφάριση! Ίσως ο ΠΑΟΚ να έχανε ακόμη κι αν πήγαινε στα αποδυτήρια με 0-1. Ας το βλέπαμε όμως έτσι και όχι όπως στην Τρίπολη με το γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που επίσης τους καταρράκωσε.

Ένας ΠΑΟΚ με έλλειμα ποιότητας στο πρώτο μέρος. Ομάδα που δεν μπορούσε να παίξει με την μπάλα στα πόδια και απλά αμύνονταν απέναντι στους Ισπανού που επίσης είχαν αλλαγές στο αρχικό τους σχήμα. Μία ομάδα όπου ο Λουτσέσκου ήθελε να ανοίξει και άλλο το ρόστερ με στόχο να κρατήσει και να το «χτυπήσει» όταν θα έμπαιναν οι πιο ποιοτικοί στην επανάληψη. Ακόμη κι εκεί βέβαια έγινε το μυθικό: Πέντε λεπτά περίμεναν Τάισον και Ζίβκοβιτς να μπουν, η μπάλα έφευγε συνέχεια κόρνερ και τελικά τα «κατάφεραν» στο 3-1!

Πριν πάμε στην επόμενη μέρα που γνωρίζαμε και ΠΡΙΝ τη Θέλτα ότι θα είναι η πιο σημαντική σε επίπεδο διαχείρισης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πρέπει να αναφερθεί γιατί πραγματικά μάγεψε με όλη την προσπάθειά του. Ήταν εκπληκτικός με την μπάλα ή χωρίς αυτή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το κοινό τον επιβράβευσε με μερικά επιφωνήματα θαυμασμού και φυσικά όλα πρέπει να εκτιμηθούν.

* Όσον αφορά στο ρόστερ και για να συγκρίνουμε κάποια πράγματα. Πριν δύο χρόνια η ομάδα πήγε και έπαιξε στα ίσια και φυσικά κέρδισε μέσα στη Γερμανία την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν: Κοτάρσκι, Ράφα Σοάρες, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Βιεϊρίνια, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Μουργκ. Τάισον, Ζίβκοβιτς, Σαμάτα. Από τον πάγκο μπήκαν: Σβααμπ, Εκόνγκ, Μπράντον. Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας. Ήταν σούπερ εκείνο το ρόστερ και αυτό το τωρινό είναι για τα μπάζα; Προφανώς θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι τώρα ακόμη καλύτερο. Αργότερα εκείνη τη χρονιά και με τέτοιο ρόστερ για να μην ξεγελιόμαστε (αλλά και τον ΠΑΟΚ συσπειρωμένο) πήρε πρωταθληματάρα! Απλά, τότε ο ΠΑΟΚ ήταν καλά! Το πίστευε! Ομάδα του 6 έπαιζε για 8. Τώρα, ομάδα του 7 όταν δέχεται ένα «χτύπημα» λυγίζει και παίζει για 5. Η ομάδα βέβαια στηρίχθηκε τότε και υποστηρίχθηκε με θετική αύρα από όλους!

Επόμενη μέρα ντέρμπι διαχείριση και προπονητής

Έφθασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ σε ορόσημο κρίσης και πίεσης πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Είναι στο αποκορύφωμα πριν από ένα πολύ δύσκολο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Μία ομάδα με μεγάλο έλλειμα αυτοπεποίθησης που πάει να παίξει κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο ο οποίος τρέχει πολύ, τρέχει με μεγάλη ένταση και έχει τον τρόπο της στα ντέρμπι. Φυσικά μιλάμε και για έναν αντίπαλο που δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα όταν πρέπει να διασπάσει κλειστή άμυνα και την σηκώνει 20-30-50-70 φορές για να διεκδικήσει τις δεύτερες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά…

Δεν ξέρω τι θα γίνει και ποιος θα κερδίσει. Ξέρω πολύ καλά ότι πάρα μα πάρα πολλοί εχθροί και αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, περιμένουν πώς ακριβώς όλος ο οργανισμός του θα αντιμετωπίσει την κρίση που είναι πολύπλευρη. Το περίμεναν πώς και πώς αυτό το σκηνικό, όπως περιμένουν και πώς ο ΠΑΟΚ θα βγει από αυτό. Δυνατός ή αποδυναμωμένος και σε τέτοια θέση που θα του προκαλέσουν και άλλα χτυπήματα για να τον αποτελειώσουν; Θέλω να πιστεύω ότι όλος ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την κρίση σκέφτεται όλα τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα και δεν θα πράξει βιαστικά και επιπόλαια… Δεν θα κάνει και «δώρα» κάθε είδους σε όσους τον θέλουν πεσμένο κάτω! Τώρα τι θα γίνει όμως; Σε κάθε περίπτωση εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή την κατάσταση, αυτόν τον οργανισμό, αυτή τη δομή και τους ανθρώπους της, αυτή την ομάδα τη δεδομένη περίοδο μέσα σε τέτοιο κλίμα, μπορεί να τη διαχειριστεί και να πετύχει στον πρωταθλητισμό άλλος προπονητής.

* Η Μαρία Γκοντσαρόβα αντέδρασε δημοσίως σε κίνηση που δεν συνηθίζει και χθες το βράδυ σε μια δύσκολη στιγμή, έγραψε: «Ο ένας δίπλα στον άλλο συνεχίζουμε ως ένα». Έτσι πρέπει!