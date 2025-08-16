Βιτόρια: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη»

Το μήνυμα του Ρουί Βιτόρια για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ και την εξασφάλιση παρουσίας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον (χρονικά) πρώτο στόχο της σεζόν. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια απέκλεισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στη ρεβάνς της Κρακοβίας, στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφάλισε την παρουσία της σε League Phase διοργάνωσης της UEFA, καθώς ακόμα και αν δεν τα καταφέρει στα Play Offs του Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ θα συνεχίσει στο Conference League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για την πρόκριση επί των Ουκρανών, τονίζοντας πως το Τριφύλλι θα συνεχίσει να «μάχεται».

«Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Εξασφαλίσαμε την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζουμε να πολεμάμε για περισσότερα», αναφέρει η ανάρτηση του Βιτόρια.