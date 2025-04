Απίστευτη έμπνευση είχαν δύο οπαδοί της Σεντ Ετιέν, οι οποίοι αποφάσισαν να πικάρουν τη «μισητή» Λιόν για τον αποκλεισμό της από την Γιουνάιτεντ με έναν ευφάνταστο τρόπο.

Μπορεί η Σεντ Ετιέν να παλεύει για την παραμονή της στα σαλόνια της Ligue 1, όμως η έχθρα της με την Λιόν κουβαλάει ιστορία χρόνων. Ως εκ τούτου, ο αποκλεισμός των Λιονέ από το Europa League στο ανεπανάληπτο ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γέμισε... χαμόγελα τους οπαδούς των Στεφανουά.

Λίγο πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων για τη Ligue 1, ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε δύο φιλάθλους της Σεντ Ετιέν που πόζαραν ευχαριστώντας τον Χάρι Μαγκουάιρ για το «χρυσό» γκολ της Γιουνάιτεντ που απέκλεισε τη Λιόν στο φινάλε της παράτασης.

Οι φανέλες με τους αριθμούς «5» και «4», το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, σε συνδυασμό με τη φράση «Merci Maguire» ήταν η απόλυτη... έμπνευση των δύο τύπων που κέρδισαν ξεκάθαρα τη «μάχη» της εξέδρας πικάροντας τους αντιπάλους τους.

Saint-Etienne fans showing their appreciation for Harry Maguire after the Manchester United centre-back broke their arch-rivals Lyon's Europa League dreams.



