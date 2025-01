Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των play-offs του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Στεάουα Βουκουρεστίου για μια θέση στους «16». Δείτε αναλυτικά τα υπόλοιπα ζευγάρια.

Το League Phase του Europa League αποτελεί παρελθόν, τα νοκ-άουτ βρίσκονται προ των πυλών και πλέον είναι γνωστά και τα ζευγάρια της φάσης των play-offs.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν, ο ΠΑΟΚ έμαθε πως θα αντιμετωπίσει τη Στεάουα Βουκουρεστίου, ομάδα που αντιμετώπισε και κατά τη διάρκεια των οκτώ αγωνιστικών (όπως και ο Ολυμπιακός).

Εκτός από την τύχη του Δικεφάλου του Βορρά, η κληρωτίδα καθόρισε και τις υπόλοιπες «μονομαχίες», από τις οποίες ξεχωρίζουν τα Πόρτο-Ρόμα και Άλκμααρ-Γαλατασαράι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play-offs (σε παρένθεση οι πιθανοί αντίπαλοι των νικητών στους «16»):

