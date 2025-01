Επική βραδιά, φοβερός κόσμος και ένας σοβαρός Ολυμπιακός και απόλυτα ψυχωμένος που κατάφερε να μπει στην οκτάδα της League Phase του Europa και έτσι να κερδίσει απόλυτα δίκαια έναν γύρο. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός ως η ομάδα που ήδη έχει γράψει ιστορία ως τροπαιούχος του Conference League και φυσικά η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο είχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και για φέτος σε σχέση με την Ευρώπη. Οι Ερυθρόλευκοι δεν στάθηκαν απλά στο ύψος των περιστάσεων στον αγώνα με τη Καραμπάγκ αλλά ήταν αγωνιστικά... καθηλωτικοί και όπως ακριβώς έπρεπε στο 2ο 45λεπτο. Σοβαροί, συγκεντρωμένοι, ψυχωμένοι, αποφασιστικοί και έτοιμοι να τα δώσουν όλα από την αρχή έως το τέλος.

Το 3-0 σε βάρος της Καραμπάγκ μοιάζει και είναι... φτωχό σε σχέση με την εικόνα των Πειραιωτών δημιουργικά και επιθετικά. Ο Ολυμπιακός δικαιούταν τουλάχιστον 2 γκολ ακόμα σε αυτήν την αναμέτρηση. Και πάλι όμως με αυτό το σκορ πέτυχε τον στόχο του: να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να γλυτώσει έναν γύρο στο Europa.

Το άξιζε όλο αυτό πέρα ως πέρα ο Ολυμπιακός. Ήταν συγκλονιστικός και πολύ μεγάλος μαχητής στο Οπόρτο με το 0-1 με την Πόρτο και... γονάτισε αγωνιστικά για τα καλά τους Αζέρους - σε μία βραδιά με τον κόσμο των Πειραιωτών να είναι εξαιρετικός και πάλι - που για κάποιον δικό τους λόγο έπαιζαν όσο πιο σκληρά γινόταν με τον Ρουμάνο διαιτητή Πετρέσκου να έχει αφήσει αυτό το σκληρό παιχνίδι και να μην λειτουργεί σωστά σε επίπεδο καρτών και φάουλ. Δεν πειράζει. Ας είναι. Καλό ήταν και το 3-0 και ακόμα καλύτερη αυτή η πρόκριση.

Ο Βάσκος τεχνικός μέσω των δηλώσεών του έδειξε την υπηρηφάνειά του για τον Ολυμπιακό. Έδειξε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας του και την 7η θέση αλλά ήταν και απόλυτα σωστός στη προσέγγισή του για το ερυθρόλευκο σύνολο, που δεδομένα κάνει περήφανο τον κόσμο του.

«Ξενοδοχείο στο Μπιλμπάο; Μην βιάζεστε», ήταν η ατάκα του αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά το πόσο σοβαρός, μεθοδικός και σωστός προπονητής είναι. Ο Βάσκος είναι ένας κόουτς που τις λύσεις του θα τις βρει όπως και να έχει. Είτε χρειάζεται να βάλει στα άκρα της επίθεσης τον Ροντινέι, είτε με το να κάνει χαφ τον Κοστίνια, είτε με το να έχει κρυφό κυνηγό τον Κωστούλα. Ο Μεντιλίμπαρ ξεκάθαρα είναι ένας προπονητικός... θησαυρός. Ένας άνθρωπος από τον οποίο όλοι μας μαθαίνουμε νέα πράγματα και μάλιστα σε καθημερινή βάση με το πώς λειτουργεί.

Φυσικά το απόλυτο πρόσωπο του Ολυμπιακού για άλλη μία φορά είναι ο Ελ Καμπί και όχι μόνο για τα 2 γκολ του στον αγώνα. Τέτοιος παίκτης όχι απλά δεν βρίσκεται κάθε μέρα αλλά τα ρεκόρ που σπάει το ένα πίσω από το άλλο είναι... μυθικά.

🔝🔴⚪ 𝚻𝚶 «𝚬𝚸𝚼𝚯𝚸𝚶𝚲𝚬𝚼𝚱𝚶 𝚷𝚶𝚲𝚼𝚩𝚶𝚲𝚶» 𝚫𝚬𝚴 𝚺𝚻𝚨𝚳𝚨𝚻𝚨𝚬𝚰 𝚷𝚶𝚼-𝚯𝚬-𝚴𝚨❗



1️⃣ Πρώτος σκόρερ της League Phase του Europa League με 7 γκολ



😲 7 από τα 9 γκολ του Ολυμπιακού δικά του, ένα ποσοστό 77,78%



🔥 Catch him if you can!#OlympiacosFC pic.twitter.com/v1tslYnxxT