Οι οδηγίες για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο Σαν Σεμπαστιάν

Οι οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του «δικεφάλου του βορρά» που ταξιδέψαν στο Σαν Σεμπαστιάν για να παρακολουθήσουν τον εκτός έδρας αγώνα του με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μία ενημέρωση με χρήσιμες οδηγίες για όλους τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στο Σαν Σεμπαστιάν της χώρας των Βάσκων για το παιχνίδι του «δικεφάλου του βορρά» στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ (30/01-22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική του League Stage του Europa League.

Από το πρωί σήμερα έχει αρχίζει να παίρνει χρώμα... ελληνικό η πόλη του Σαν Σεμπάστιαν από φίλους του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

29.01.2025

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στην πόλη του Σαν Σεμπαστιάν προτείνεται να κινηθούν στην περιοχή του κέντρου, στο Gros, στο Antiguo, στο Paseo de la Concha, καθώς και στην παλιά πόλη. Στον αντίποδα θα πρέπει να αποφύγουν τα bar TXURI και XANTI κοντά στο στάδιο, την οδό Ferrerias, την πλατεία Armerias και το Calle Juan de Bilbao. Στην πόλη απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους.

Οι εκδρομείς στην Ισπανία μπορούν να προσεγγίσουν το στάδιο είτε με τα πόδια, μέσω των οδών Alameda del Boulevard, C/ Legazpi, C/ Idiakez, C/ Bergara, C/ Prim, Avd. / Sancho el Sabio, Avd. / Madrid, Anoeta Stadium (Paseo Anoeta No. 1), είτε με λεωφορείο με τις γραμμές Line 28, Line 26 και Line A1.

Ως meeting point για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί το Kursaal Congress Palace, διπλα στην παραλία Zurriola. Προτείνεται στους φιλάθλους μας να συγκεντρωθούν εκεί όσο νωρίτερα γίνεται, όπου υπάρχουν εστιατόρια και γενικά χώροι εστίασης. Η ώρα αναχώρησης για το γήπεδο θα ανακοινωθεί την Πέμπτη (30.01) μετά τις συσκέψεις ασφαλείας.

Περιμετρικά του γηπέδου και κατά την είσοδο σε αυτό θα γίνουν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, καθώς και σωματικοί έλεγχοι. Οποιοσδήποτε φίλαθλος προσεγγίσει το γήπεδο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, θα του απαγορευθεί η είσοδος σε αυτό.

Μέσα στο Anoeta Stadium απαγορεύεται η ρίψη κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, συσκευών λέιζερ, ενώ οι φίλαθλοι δε θα πρέπει να φέρουν αιχμηρά αντικείμενα, όπλα, πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, σεξουαλικό, πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο.

Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο».