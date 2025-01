Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta γιατί θεωρεί ότι για τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό που τον παίζει ο Γάλλος Τουρπέν με την Πόρτο.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Κλεμάν Τουρπέν θα πάει στο Ντραγκάο, μεθαύριο Πέμπτη για το Πόρτο-Ολυμπιακός.

Πρώτη ήταν το Πόρτο-Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0 πριν χρόνια και δεύτερο ήταν το Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3, πριν τρία χρόνια, το Δεκέμβριο του 2021. Κι ακριβώς αυτό το τελευταίο παιχνίδι με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός του Γάλλου ρέφερι είναι κακός για τον Ολυμπιακό.

Να εξηγήσω: εκείνο το Πόρτο-Ατλέτικο ήταν τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Πόρτο προκρίνονταν και με ισοπαλία, ενώ η Ατλέτικο χρειάζονταν οπωσδήποτε τη νίκη. Οι Πορτογάλοι ήταν κυρίαρχοι, αλλά δεν μπορούσαν να σκοράρουν με τίποτα. Σε ένα κόρνερ στο 56’ οι Ισπανοί κάνουν το 0-1 και μετά από λίγο το ματς έγινε ροντέο!

Στο 67΄ αποβλήθηκε παίκτης της Ατλέτικο για κτύπημα με το χέρι πάνω σε παίκτη της Πόρτο, κατά τη διάρκεια σύρραξης παικτών των δύο αντιπάλων! Στο 70’ αποβλήθηκε και παίκτης της Πόρτο για τον ίδιο λόγο! Στο 75΄ νέα αποβολή, αυτή τη φορά του αναπληρωματικού γκολκίπερ της Πόρτο, για διαμαρτυρία από τον πάγκο! Στο τέλος η Ατλέτικο με δύο αντεπιθέσεις, στο 90’ και στο 92’ κλείδωσε τη νίκη προηγούμενη με 3-0, ενώ η Πόρτο απλά μείωσε στο 96’ με ένα πέναλτι του νυν «ερυθρόλευκου» Ολιβέϊρα.

Η πρακτική μας λέει ως όταν ένας διαιτητής έχει συνδεθεί με ένα τέτοιο επεισοδιακό αγώνα, με αποβολές κι αποκλεισμό του γηπεδούχου κάτω από τέτοιες συνθήκες, ανεξάρτητα του ότι απλά είχε κάνει τη δουλειά του, την επόμενη φορά που θα παίξει τον γηπεδούχο, ειδικά όταν τον ξαναβρεί ως γηπεδούχο, δεν θα θέλει να τον δυσαρεστήσει. Μακάρι να πέσω έξω στην εκτίμηση μου για τον Γάλλο, που πριν από εκείνο το ματς είχε σφυρίξει Τσέλσι-Πόρτο 0-1 και Μίλαν-Πόρτο 1-1. Μετά από το Πόρτο-Ατλέτικο 1-3 σφύριξε και το Άρσεναλ-Πόρτο 1-0 πέρυσι με την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι υπέρ των Άγγλων.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε πρώτη φορά τον Τουρπέν στο 1-1 στο Καραϊσκάκη με τη Γουλβς, όταν τον άφησε με 10 παίκτες από το 29ο λεπτό λόγω αποβολής του Σεμέδο. Μετά έπαιξε το PSV-Ολυμπιακός 2-1 με το γκολ του Χασάν στο 89’ και την οριακή πρόκριση του Ολυμπιακού. Και πέρυσι στο Φέρεντσβαρος-Ολυμπιακός 0-1 όταν υπέδειξε το πέναλτι για το μοναδικό γκολ μετά από υπόδειξη του VAR Μπρισάρ, που θα είναι VAR κι αύριο στο Ντραγκάο.

Παρεμπιπτόντως, ο Μπρισάρ ήταν διαιτητής στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού! Στο 0-0 με την Τβέντε εντός έδρας. Όταν είχε δώσει πρώτα πέναλτι στους Ολλανδούς και μετά στους «ερυθρόλευκους»-χωρίς κανένα να καταλήξει στα δίκτυα!

Ο Τουρπέν, ένας πολύ έμπειρος διαιτητής, έχει διαιτητεύσει άλλες εννιά φορές ομάδες της Πορτογαλίας με τρεις νίκες τους, τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες. Όπως και το Κράσνονταρ-ΠΑΟΚ 2-1, δίνοντας ένα πέναλτι σε κάθε ομάδα, πρώτα στον ΠΑΟΚ. Γενικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι Γάλλοι αυτοί ρέφερι (Τουρπέν, Μπρισάρ) έχουν αρκετά εύκολα και τα πέναλτι και τις αποβολές.

Για να είμαι ειλικρινής, μου προξενεί εντύπωση πως η ΟΥΕΦΑ βάζει και στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Γιουρόπα Λιγκ (με Τβέντε και Πόρτο) Γάλλους διαιτητές, με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή την στιγμή να έχει Γάλλο αρχιδιαιτητή, τον Λανουά, και τον Ολυμπιακό να έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον του …

Άσχετο: Μου είπαν από την Αργεντινή ότι πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του σέντερ φορ ήταν ο Άνταμ Μπαρέϊρο, της Ρίβερ Πλέϊτ. Τον ζήτησε δανεικό τον 28χρονο Παραγουανό, που επί μία διετία είχε εντυπωσιάσει τη Σαν Λορέντσο, αλλά στη Ρίβερ Πλέϊτ, που είχε πληρώσει μόλις το περασμένο καλοκαίρι τέσσερα εκατομμύρια Ευρώ για να τον αγοράσει, δεν ταίριαξε ποτέ. Υπήρξε, όμως, παρεμβολή στην υπόθεση της Αλ Ραγιάν από το Κατάρ, που έδωσε πολύ περισσότερα χρήματα στον Μπαρέϊρο, συμφώνησε μαζί του και μάλλον εκεί θα καταλήξει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κυκλοφορία μπάλας και δεν δημιουργεί ευκαιρίες με οργανωμένες επιθέσεις. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ του στο Περιστέρι, το έβαλε μετά από κατοχή μπάλας 67 δευτερολέπτων, που είναι τεράστιος χρόνος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αν κάποιος προσέξει, θα δει ότι η επίθεση του Ολυμπιακού ξεκινάει στο 21.19, από ένα κλέψιμο της μπάλας από τον Ρόντινεϊ σε μία καλή επιστροφή του για να βοηθήσει πίσω, και τελειώνει στο 22.26 με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί στα δίχτυα του Ατρόμητου. Στη διάρκεια αυτή των 67 δευτερολέπτων, οι «ερυθρόλευκοι» άλλαξαν 20 φορές πάσες, με τον Ελ Κααμπί κάποια στιγμή να έχει γυρίσει σε θέση δεξιού μπακ για να συμμετάσχει στην κυκλοφορία της μπάλας και τελικά να βρίσκεται στο τέλος της επίθεσης στη θέση του, σέντερ φορ, και να σκοράρει.

Παρεμπιπτόντως, είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό που σκόραρε ο Μαροκινός, καθώς στα αμέσως προηγούμενα 10 παιχνίδια αν βγάλουμε το εύστοχο πέναλτι στο Αγρίνιο είχε βάλει μόλις ένα γκολ, στο 3-0 με τον Βόλο, και τότε με κεφαλιά. Άλλωστε, έχουμε όλοι καταλάβει πως για τον Ελ Κααμπί κάθε γκολ που βάζει αποτελεί γι΄ αυτόν μεγάλη ώθηση.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Georgios Delikaris; comparable in his brilliance to George Best, left his primary love #Olympiacos after 9 years to join arch-nemesis #Panathinaikos. It didn't go well, 5 goals in 3 seasons prompting his early retirement aged 29. pic.twitter.com/OjlkkuI9tw