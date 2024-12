Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον αποψινό πολύ σημαντικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Τβέντε.

Με τον Ολυμπιακό Νο 43 στο ranking της ΟΥΕΦΑ και την Τβέντε Νο 122, γηπεδούχο, σε καλύτερη κατάσταση τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην Ευρώπη, αλλά και με διαφορά στην χρηματιστηριακή αξία τους 27,8 εκατομμύρια Ευρώ, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα άλλο στο αποψινό παιχνίδι από μία επικράτηση, εύκολη η, δύσκολη, των «ερυθρόλευκων».

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, ποδόσφαιρο δεν παίζουν οι θεωρίες, όσο ξεκάθαρες κι αν είναι. Και ξέρουμε όλοι ότι μία λεπτομέρεια αρκεί να κάνει τη διαφορά. Θα είναι αφελές να υποτιμήσει ο Ολυμπιακός μία εκπρόσωπο της Ολλανδίας, Νο 6 στο ranking σε επίπεδο χωρών. Αλλά και μία ομάδα που παίζει το τελευταίο της χαρτί για να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της επιβίωσης, καθώς η Τβέντε έχει τρεις βαθμούς, αλλά παίζοντας στη συνέχεια με την εσχάτως πεσμένη (λόγω και της λήξης του σουηδικού πρωταθλήματος) Μάλμε εκτός έδρας και την Μπεσίκτας εντός έδρας, δηλώνει ότι ελπίζει σε μία πρόκριση της τελευταίας στιγμής.

Το πόσο κουτό θα είναι να μπει ανυποψίαστος στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός φαίνεται κι από τα ίδια τα αποτελέσματα της Τβέντε στο Γιουρόπα Λιγκ. Κατά σειρά…

Το 1-1 με τη Γιουνάϊτεντ στο Μάντσεστερ

Το 1-1 με τη Φενέρμπαχτσε εντός έδρας

Το 0-2 από τη Λάτσιο εντός έδρας, παίζοντας με 10 παίκτες από το 11’ λόγω αποβολής του γκολκίπερ Ούνερσταλ και κρατώντας το ρευστό 0-1 έως το 87’

Το 2-2 με τη Νις στη Γαλλία, όπου κέρδιζε 0-2 κι ισοφαρίστηκε στο 88’, αν κι έπαιζε από το 70’ με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής των Γάλλων

Το 0-1 από τη βελγική Ουνιόν εντός έδρας

Παρατηρούμε πρώτον ότι εκτός έδρας δεν έχει χάσει, έχοντας δύο ισοπαλίες στις δύο εξόδους της και δεύτερον ότι όλα τα παιχνίδια της είναι με πολύ «κλειστά» σκορ και συνήθως πολύ κοντά στην ισοπαλία. Το ίδιο μπορείς να πεις σε γενικές γραμμές και για τον Ολυμπιακό, που έχει δύο ισοπαλίες 0-0 κι 1-1 και μια νίκη με 1-0. Άρα, κάτω από αυτή την συνθήκη, μία ισοπαλία δεν πρέπει να μας ξενίσει, άσχετα αν είναι ανεπιθύμητη.

Παρεμπιπτόντως, θα μας δυσαρεστήσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αλλά με τον Ολυμπιακό να φτάνει έτσι στους εννιά βαθμούς και να έχει την Γκαραμπάγκ τελευταία αγωνιστική στο Καραϊσκάκη, ο δρόμος της πρόκρισης θα παραμείνει ανοικτός. Εξ ου και δεν πρέπει η ομάδα να παρασυρθεί σε φουλ επιθετικό παιχνίδι αφήνοντας εκτεθειμένη την άμυνα της-κάτι τέτοιο θα ήταν βούτυρο στο ψωμί των Ολλανδών, που είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις.

Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μετά τις δύο διαδοχικές ισοπαλίες με την Ρέϊντζερς εκτός και με την Στεάουα εντός έδρας, οι πιθανότητες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ για πρόκριση μέσω της πρώτης 8άδας έχουν ψαλιδιστεί. Οι εκτιμήσεις λένε ότι για να έρθει πρέπει να πάρει εννιά βαθμούς στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, δηλαδή να κερδίσει όχι μόνο Τβέντε και Γκαραμπάγκ εντός έδρας, αλλά και Πόρτο εκτός έδρας. Ίσως, με μικρές πιθανότητες, να φτάσουν κι εφτά βαθμοί, άρα 15.

Αυτό, όμως, στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός εδώ που φτάσαμε είναι να κυνηγήσει τα πάντα! Κάθε αποτέλεσμα, αλλά και κάθε γκολ! Και να μην μπει στην 8άδα, είναι σημαντικό να μπει στην 16άδα, διότι θα έχει πλεονέκτημα σε σχέση με την 24άδα. Η όποια καλύτερη βαθμολογική θέση μετράει. Άλλο είναι να τερματίσεις π.χ. 15ος κι άλλο 17ος! Κι όλα θα κριθούν, σε πολλές περιπτώσεις στην ισοβαθμία!

Το βλέπουμε, άλλωστε, κι αυτή την στιγμή: πέντε ομάδες ισοβαθμούν στην 6η θέση, άλλες πέντε ισοβαθμούν στην 16η θέση, τρεις στην 1η θέση, τρεις στην 11η, τρεις την 23η κ.ο.κ. Είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι ακόμη και ένα γκολ μπορεί να κρίνει την πρόκριση η, τη θέση στην οποία θα τερματίσεις και κατ΄επέκταση σε ένα μεγάλο βαθμό την πορεία σου στη διοργάνωση, καθώς θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις στη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή ισοβαθμεί στην 14η θέση με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά έχει πολύ καλύτερη διαφορά τερμάτων (+2 ο ίδιος, -2 οι Τούρκοι), με την ομάδα του Μουρίνιο να έχει κι ένα παιχνίδι παραπάνω, καθώς χθες έχασε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 εντός έδρας. Αυτό δε το +2 του Ολυμπιακού ενώ φαίνεται καλό, αποτελεί τη μικρότερη διαφορά τερμάτων ανάμεσα στις 15 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα.

Άρα, το πρώτιστο είναι να κερδίσεις, έστω με μισό μηδέν, όμως αν μπορείς πρέπει να διεκδικήσεις κάθε πιθανότητα σου και για άλλα γκολ.

Διαιτητής καλός ο Γάλλος Μπρισάρ, που σφυρίζει απόψε. Καλύτερος, όμως, για τον φιλοξενούμενο, παρά για τον γηπεδούχο. Είναι εκπληκτικό ότι στα παιχνίδια του στα Κύπελλα Ευρώπης έχει εννιά διπλά και οκτώ άσους (συν τέσσερα Χ)! Το έχουμε, άλλωστε, δει κι από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που έχει παίξει: ΑΕΚ-Κραϊόβα 1-1, ΠΑΟΚ-Ριέκα 1-1, ΠΑΟΚ-Τότεναμ 0-1 στο Γιούθ Λιγκ με αποβολή του Τσινγκάρα στο 33΄, ακόμη κι ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-0. Ουδείς γηπεδούχος κέρδισε…!

Άσχετο: Στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ ο Ινσίνιε, για τον άλφα η, τον βήτα λόγο, δεν βρίσκεται ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη θέση.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε κάθε παιχνίδι της η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού αποδεικνύει ότι η περσινή συγκλονιστική σεζόν δεν ήταν φωτοβολίδα. Στο πρωτάθλημα έχει 11 νίκες σε 11 αγωνιστικές και στην Ευρώπη ήδη δύο αρκετά θεαματικές προκρίσεις, έστω επί αντιπάλων χαμηλότερης δυναμικότητας. Τώρα, θα κληρωθεί με πολύ δυνατό αντίπαλο και θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει καλύτερα τις δυνάμεις της, όμως βλέπεις ότι και φέτος θα είναι πολύ σκληρό καρύδι.

Μία ομάδα που και ταλέντο έχει και δουλεύεται καλά, όπως μπορείς να δεις για παράδειγμα από τον τρόπο με τον οποίο έσπαγε το πρέσινγκ ψηλά της πρωταθλήτριας Σλοβακίας. Και βλέπουμε ότι έρχονται κι άλλα αστεράκια από πίσω. Κι από τον πάγκο! Όπως ο αριστεροπόδαρος εξτρέμ Λίγδας, που έχει ωραία τεχνική και πολύ καλό πόδι-θα μπορούσε χθες να βάλει εύκολα δύο γκολ αν ήταν πιο ψύχραιμος στις τελικές του. Ο άλλος κυνηγός που παίζει από τα πλάγια, ο Τουφάκης, κι αυτός το έχει, όπως φάνηκε κι από την ασίστ που έβγαλε στον Λίγδα.

Γενικά, όλα τα παιδιά που προωθήθηκαν από την Κ17, είναι ένας κι ένας! Οι δύο ακραίοι στόπερ (στο 3-4-3), ο ταχύς Καρκατσάλης (στη φωτογραφία) και ο Παναγάκος, που με τις πάσες του ακριβείας από πίσω θυμίζει Σιόβα! Ο γκολκίπερ Γεωργακόπουλος δείχνει συνεχώς να ανεβαίνει. Κι ο σέντερ φορ Τζάμαλης λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω χρειάζεται για να κάνει το παραπάνω βήμα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Olympiacos U-19 in the domestic championship and UEFA Youth League this season:



☑️15 games

✅14 wins

🟰1 draw

⚽️46 goals scored

🥅6 goals conceded



Even without key players like Charalampos Kostoulas and Christos Mouzakitis, who are already in the first team, the reigning UYL… pic.twitter.com/Uwke1uzDwU