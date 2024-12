Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-ΠΑΟΚ είναι μέχρι στιγμής το πιο εμπορικό ματς στη League Phase του Europa League και το Παναθηναϊκός-Τσέλσι στην αντίστοιχη του Conference League.

Εν εν εξελίξει βρίσκονται οι ευρωπαϊκές league phase, όπου εκείνη του Europa ολοκλήρωσε πρόσφατα την 5η της αγωνιστική και του Conference την 4η.



Το Football Meets Data συγκέντρωσε και συνέκρινε την προσέλευση των θεατών σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στα δύο τουρνουά, όπου στην αντίστοιχη κορυφή βρίσκονται αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων.

Μέχρι στιγμής στο group stage του Europa Europa τα περισσότερα εισιτήρια «κόπηκαν» στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-ΠΑΟΚ 2-0 της 7ης Νοεμβρίου, ενώ στη 14η θέση βρίσκεται εκείνο του Δικεφάλου στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Γαλατά, όπου η καταμέτρηση έδειξε πως τα παρακολούθησαν 73.174 και 50.700 φίλαθλοι αντίστοιχα.



Στο Conference τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν κόντρα στην Τσέλσι μία εξαιρετική ατμόσφαιρα παρά την ήττα 4-1 του «τριφυλλιού» και τα 59.742 εισιτήρια που «κόπηκαν» αποτελούν ως τώρα ρεκόρ στο τουρνουά.

Ετσι και οι δύο αναμετρήσεις προκύπτει ελληνο-αγγλική «μονομαχία»!

Most attended match both in Europa League and Conference League involve a matchup between an English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and a Greek 🇬🇷 team!



(UEL)

73,174 Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - PAOK 🇬🇷



(UECL)

59,742 Panathinaikos 🇬🇷 - Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿