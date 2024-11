Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρίγας, στη Λετονία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Europa League στην αναμέτρηση με τη Ρίγας, στη Λετονία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική σύνθεση.

Οι Θεσσαλονικείς θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Κοτάρσκι θα είναι στην εστία, με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Ότο μπροστά του στην άμυνα. Παρτενέρ του Καμαρά στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Οζντόεφ. Ζίβκοβιτς - Ντεσπόντοφ θα είναι οι δυο εξτρέμ και ο Κωνσταντέλιας στο «10» πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Ότο, Καμαρά, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κόλεϊ, Θυμιάνης, Κώττας, Σάστρε, Σορετίρε,Τισουντάλι

#Starting11 Our starting line up for the game against #RFS at Daugava Stadium #RFSPAOK #UEL #PreGame #PamePAOKARA #varagons @EuropaLeague pic.twitter.com/FyDW9qt97V