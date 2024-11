Επεισόδια σημειώθηκαν στην πόλη της Άλκμααρ μεταξύ οπαδών, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων για το Europa League, με την αστυνομία να επεμβαίνει.

Σε λίγη ώρα η Άλκμααρ φιλοξενεί τη Γαλατάσαραϊ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (19:45).

Το κλίμα είναι ήδη τεταμένο ενόψει της αναμέτρησης, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να συγκρούονται στους δρόμους της πόλης και έξω από το γήπεδο. Η αστυνομία της Ολλανδίας επενέβη στα επεισόδια, προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους και να απομακρύνει από το σημείο τους φιλάθλους των φιλοξενούμενων.

AZ Alkmaar🇳🇱 - Galatasaray🇹🇷, Galatasaray vs 1312, click here for more: https://t.co/HgABvfG2pr pic.twitter.com/XwPIonLVl4