Ο ΠΑΟΚ δεν έφυγε με νίκη από το «Όλντ Τράφορντ», ο Οζντόεφ όμως έφυγε με το αυτόγραφο του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, ο οποίος υπέγραψε τη φανέλα του Ρώσου μετά το ματς του Europa League (7/11).

Ο ΠΑΟΚ το προσπάθησε αλλά τελικά... παραδόθηκε στην πίεση και την ανωτερότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που επικράτησε 2-0 στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (7/11).

Πολλοί πρώην παίκτες των Κόκκινων Διαβόλων έδωσαν το «παρών» στο «Όλντ Τράφορντ» για το παιχνίδι απέναντι στο Δικέφαλο του Βορρά. Ανάμεσά τους και ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο σχολιαστή για το «ΤΝΤ Sports».

Ο Μαγκόμεντ Οντόεφ μπορεί να μην πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε με την ομάδα του, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να ζητήσει αυτόγραφο από τον θρύλο της Γιουνάιτεντ, ο οποίος δέθχηκε και τού το υπέγραψε on air. Ο Ρώσος παίκτης των Θεσσαλονικιών ανέφερε ότι η μπλούζα με την υπογραφή του Άγγλου θα πήγαινε για δώρο στον πατέρα του, ο οποίος ήταν θερμός υποστηρικτής της ομάδας του Μάντσεστερ.

PAOK midfielder Magomed Ozdoev asked Paul Scholes for his signature after playing Manchester United 😅



