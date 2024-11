Με αλλαγές από τη μέση και μπροστά αναμένεται να παρατάξει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ στο αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «Ολντ Τράφορντ».

Μεγάλο παιχνίδι στην Αγγλία θα δώσει απόψε (22:00) ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει για τα καλά στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ αναμένεται να φρεσκάρει την ομάδα του στο αποψινό παιχνίδι απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς θέλει να ξεκουράσει μερικούς από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του για το ερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λέστερ.

Ο Ολλανδός ωστόσο δεν αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation, καθώς όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το «νησί», ο υπηρεσιακός τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» θέλει τη νίκη ώστε να κάνει βήμα πρόκρισης. Στην εστία αναμένεται να ξεκινήσει ο Ονανά. Στην τετράδα της άμυνας δεν αναμένονται αλλαγές και όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν και πάλι οι Νταλότ, Ντε Λιχτ, Μαρτίνες και Μαζράουι. Στον άξονα, δίπλα στον Ουγκάρτε αναμένεται να πάρει θέση ο Κρίστιαν Έρικσεν αντί του Καζεμίρο.

