Ο Ολυμπιακός πολύ δυνατός μέσα, η Ρέιντζερς αήττητη έξω, θα γίνει μεγάλη μάχη!

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta μία πρώτη προσέγγιση του μεγάλου αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρέϊντζερς.

Πρέπει να περιμένουμε μία μεγάλη μάχη αύριο το βράδυ στο Καραϊσκάκη! Αυτή είναι η εκτίμηση που προκύπτει από τα δεδομένα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρέϊντζερς.

Για παράδειγμα: αφενός μεν ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός μέσα στον Πειραιά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, αφετέρου δε η Ρέϊντζερς είναι αήττητη εδώ και κάμποσο καιρό εκτός έδρας στα Κύπελλα Ευρώπης!

Οι Σκοτσέζοι στους πέντε αγώνες τους μακριά από την πατρίδα τους τον τελευταίο χρόνο, έχουν δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες! Διαδοχικά έχουν φέρει 0-0 στην Πράγα με την Σπάρτα, έχουν κερδίσει 3-2 στη Σεβίλλη την Μπέτις, έχουν φέρει 2-2 στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα (αυτά τα τρία ματς την περασμένη σεζόν), έχουν φέρει 1-1 στην ουδέτερη Πολωνία με την Ντινάμο Κιέβου και έχουν κερδίσει 2-0 στη Σουηδία τη Μάλμε (αυτά τα δύο ματς τη φετινή σεζόν). Από αυτά τα παιχνίδια, τα τέσσερα είναι για το Γιουρόπα Λιγκ (φάση ομίλων με Σπάρτα, Μπέτις, Μάλμε και φάση νοκ άουτ με Μπενφίκα) και το ένα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ (με Ντινάμο Κιεβου).

Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε ότι η ομάδα του Κλεμέντ, που είναι στον πάγκο της όλο αυτό το διάστημα των 12 μηνών, παίρνει αποτελέσματα εκτός έδρας με κάθε συνθήκη. Είτε δεν φάει γκολ, είτε φάει ένα, είτε φάει δύο γκολ! Είτε δεν σκοράρει, είτε σκοράρει μία, δύο, τρεις φορές! Άρα, είναι ξεκάθαρα μία πολύ επικίνδυνη αντίπαλος και μακριά από το σπίτι της, καθώς με τον Βέλγο προπονητή δεν έχει χάσει σε κανέναν από τους πέντε εκτός έδρας αγώνες της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, προέρχεται από τρεις καλές νίκες μέσα στο γήπεδο του στην Ευρώπη. Σπουδαίες και με πολλά (οκτώ!) γκολ: Μπράγκα 3-0, Άστον Βίλα 2-0, Φενέρμπαχτσε 3-2. Με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο έχει και μία τέταρτη νίκη (1-0 τη Φέρεντσβαρος), αλλά και μία βαριά ήττα (1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ). Με κύριο χαρακτηριστικό ότι στα τέσσερα ματς στα οποία οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ, τα κέρδισαν όλα, όμως στο ένα ματς που έφαγαν πρώτοι γκολ όχι απλά ηττήθηκαν, αλλά γνώρισαν τη συντριβή!

Εδώ, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε και στα πέντε αυτά εντός έδρας παιχνίδια του κι ότι σε όλα είχε προκρίσεις, ακόμη κι από το ζευγάρι του με τους Ισραηλινούς. Αντίθετα, οι Σκοτσέζοι με τον Κλεμέντ, παρότι έχουν τόσο καλά αποτελέσματα εκτός έδρας γνώρισαν αποκλεισμούς κι από την Μπενφίκα κι από την Ντινάμο Κιέβου, από εντός έδρας ήττες!

Μοιάζουν δηλαδή καλύτεροι εκτός παρά εντός έδρας, κάτι που καταδεικνύει και πόσο έτοιμος πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός για μία μεγάλη μάχη κόντρα στη Ρέϊντζερς, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην σκιά της Σέλτικ στο πρωτάθλημα Σκωτίας, αλλά στην Ευρώπη είναι πολύ ανώτερη της!

Άσχετο: Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία του Βαγγέλη Μαρινάκη για την απόκτηση του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Σάο Πάουλο! Απομένει μόνο η υλοποίηση της. Τώρα, με τον Εντού, ακούγεται ότι προέκυψε και η Βάσκο Ντα Γκάμα ως υποψηφιότητα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι ότι δέχεται υπερβολικά μεγάλο βαθμό αντεπιθέσεων. Έγινε το ίδιο πράγμα και με τον Αστέρα Τρίπολης και με την Καλλιθέα και με τον Πανσερραϊκό! Κι όταν κάτι συμβαίνει τρεις φορές μέσα σε εφτά ημέρες το λες too much.

Και περιμένεις να είναι η ομάδα όπως πρέπει σε αυτό το κομμάτι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως αύριο με τη Ρέϊντζερς, που ασφαλώς έχει επιθετικούς άλλου επιπέδου από τις παραπάνω ομάδες, όπως ο Νιγηριανός γκολτζής φορ Ντέσερς, ο Τσέχος διεθνής εξτρέμ Τσέρνι, ο Αλβανός διεθνής εξτρέμ Μπαϊράμι κ.α.

Στο ματς Κυπέλλου ο Ολιβέϊρα είχε δείξει σε αρκετά καλή κατάσταση κι αρκετοί σκέφτηκαν μήπως τον έβαζε βασικό και με τις Σέρρες, αλλά είχα κάνει έγκαιρα την παρατήρηση ότι έχανε πολύ εύκολα την μπάλα και η Καλλιθέα έβγαζε έτσι την μία αντεπίθεση μετά την άλλη-και είδατε ότι ο Πορτογάλος δεν έπαιξε ούτε λεπτό το Σάββατο. Μόνο που κι ο Μουζακίτης με τις Σέρρες έκανε μία φορά το ίδιο πράγμα-του πήραν την μπάλα και βγήκαν σε κόντρα επίθεση.

Τα λάθη σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο. Η, έστω να διορθώνονται, όπως έκανε ο Ελ Κααμπί που έκανε λάθος πάσα, αλλά γύρισε γρήγορα πίσω κι έκοψε. Ένας δε παίκτης που πρέπει να προσέξει είναι ο Κοστίνια, διότι έχει μία έφεση στις επιπόλαιες πάσες. Ενώ δίνει πολλές βοήθειες στην ομάδα, μπορεί αβίαστα να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο! Όπως πρέπει να προσέξει τις αποφάσεις που παίρνει εσχάτως ο Κάρμο.

Μπορώ να σας πω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε μετά το ματς ότι, «βάζαμε γκολ και μετά τους δίναμε ευκαιρίες να μας ισοφαρίσουν», ήταν και μία πολύ κακή επιλογή του Κάρμο αμέσως μετά το 2-1, που έγινε στο 66’. Στο 70’ λοιπόν ο Πορτογάλος στόπερ χωρίς κανένα απολύτως λόγο πήγε και ρίσκαρε ένα φάουλ σε καλή για τον Πανσερραϊκό θέση με ένα αχρείαστο τάκλιν. Το φάουλ σφυρίχτηκε, ο Ντέλετιτς το εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά και δεν ήθελε και πολύ (η μπάλα έφυγε, όχι πολύ, άουτ) να γίνονταν τότε το 2-2...

Ήταν ένα αδικαιολόγητο φάουλ του Κάρμο, που μάλιστα είχε ξεκουραστεί την Τετάρτη, αφού δεν είχε παίξει στο Κύπελλο. Γενικά ο Πορτογάλος ενώ έκανε κάμποσες καλές επεμβάσεις, είχε και λάθος πάσες και λάθος διώξιμο και κυρίως λάθος αποφάσεις, όπως αυτή στο φάουλ, αλλά και στη φάση του 1-1, που εάν είχε λειτουργήσει πιο έξυπνα θα περνούσε γρήγορα μπροστά και θα έβγαζε οφσάϊντ τον εν τέλει σκόρερ Σαλαζάρ.

Και κάτι άλλο: Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή πιο αποτελεσματικός επιθετικά ο Κάρμο. Με ύψος δύο μέτρα είναι κρίμα να μην μπορεί να κάνει σε μία εκτέλεση κόρνερ η, φάουλ πραγματικά μία κεφαλιά-γκολ. Ο Ρέτσος, παρεμπιπτόντως, πήγε να κάνει γκολ από κόρνερ στο ματς του Κυπέλλου, αλλά η κεφαλιά δεν ήταν τόσο καλή ώστε να μην μπορέσει να την διώξει ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για το ρεπορτάζ αναφορικά με το ρόλο του διάσημου μάνατζερ στο γάμο Μαρινάκη-Έντου.

Athletic: "Edu has close ties with leading agent Kia Joorabchian, who represented him during his playing days. They were both guests at a dinner hosted by Marinakis in the build-up to Olympiacos’ Europa triumph in May. Joorabchian & Marinakis are also co-investors in a racehorse"