Ζοζέ Μουρίνιο: «Αν κάποια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη χρειαστεί προπονητή, είμαι έτοιμος να πάω»

Μετά το νέο του ρεσιτάλ στο ματς με τη Γιουνάιτεντ, ο Ζοζέ Μουρίνιο δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει να προπονεί ομάδες που παίζουν Ευρώπη, δηλώνοντας έτοιμος να επροσωπήσει αυτές που βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας στην Αγγλία.

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη League Phase του Europa League έληξε χωρίς νικητή (1-1), ωστόσο ένα άτομο κατάφερε να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής και αυτό δεν ήταν άλλο από τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν ο διαιτητής δεν καταλόγισε πέναλτι υπερ της ομάδας του μετά από μία φάση στο 2ο ημίχρονο και αποβλήθηκε βλέποντας την κόκκινη κάρτα. Ο 61χρονος παρακολούθησε το υπόλοιπο ματς από τις εξέδρες, όμως μετά το τέλος της αναμέτρησης «έσπασε» τη σιωπή του για τον Κλεμάν Τυρπέν και τις αποφάσεις του.

«Τον συγχαίρω γιατί είναι απίστευτος σε αυτό που κάνει. Η περιφερειακή του όραση ήταν φοβερή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχε το ένα μάτι στο πέναλτι και το άλλο στον πάγκο και παρακολουθούσε τη συμπεριφορά μου», είπε με ειρωνικό ύφος ο «εκλεκτός» για τον ρέφερι.

"At 100mph, he had one eye on the penalty situation… and one eye on my behaviour. That’s why he’s one of the best referees in the world.”



A vintage Jose Mourinho interview 🍿🍿



🎙 @DannyJamieson pic.twitter.com/UffOyEKsqO