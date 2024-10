Γνωστά έγιναν τα έσοδα των 108 ομάδων που αγωνίζονται στα League Phase των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην 50η θέση, τον ΠΑΟΚ στην 59η και τον Παναθηναϊκό στην 89η θέση. Αναλυτικά τα ποσά που έχουν κερδίσει ως τώρα.

Οι «μάχες» του League Phase σε Europa League και Conference League συνεχίζουν με την 3η αγωνιστική την προσεχή Πέμπτη και οι τρεις εκπρόσωποι μας, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις τους με Μάλμε, Βικτόρια Πλζεν και Τσέλσι αντίστοιχα.

Στόχος και για τους τρεις είναι αναμφίβολα το θετικό αποτέλεσμα αφ' ενός για την πορεία τους στο συνολικό ranking της κάθε διοργάνωσης κι αφ' ετέρου για τη συλλογική προσπάθεια της Ελλάδας να συγκεντρώσει βαθμούς και να παραμείνει στην 15η θέση, πάντα με το βλέμμα στην Ελβετία.

Εκτός από όλα αυτά, φυσικά, το θετικό αποτέλεσμα (νίκη/ισοπαλία) σημαίνει και έσοδα για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά εκατομμύρια από την είσοδό τους στο βασικό στάδιο των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Όπως φαίνεται στον πίνακα που δημοσίευσε ο λογαριασμός Football Meets Data στο twitter και που απεικονίζει τα έσοδα των 108 ομάδων που συμμετέχουν στα τρία League Phase (Champions, Europa και Conference League), οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην 50η θέση έχοντας αποκομίσει ως τώρα το ποσό των περίπου 12,6 εκατομμυρίων ευρώ (12.594.000). Λίγο χαμηλότερα ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, στην 59η θέση με 10,5 εκατομμύρια ευρώ (10.526.000), ενώ ο Παναθηναϊκός κατέχει τη θέση 89 με έσοδα που ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ (5.565.000).

Τα ποσά προκύπτουν από τα εγγυημένα έσοδα κάθε ομάδας από την είσοδο στο League Phase, τα έσοδα του value pillar της UEFA (ενοποίηση market pool με έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα), τα μπόνους από τα προκριματικά και φυσικά τα έσοδα βάσει αποτελεσμάτων στο League Phase. Είναι χαρακτηριστικό πως ανάλογα με τη διοργάνωση κυμαίνονται και τα έσοδα, με τις 36 ομάδες του Champions League να καταλαμβάνουν τις 36 πρώτες θέσεις και τις μοναδικές ομάδες που έχουν σπάσει τα όρια της διοργάνωσής τους να είναι η Τσέλσι, η Λέγκια Βαρσοβίας και η Φιορεντίνα.

