Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκινάει στο αρχικό σχήμα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να επιλέγει τον Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο League Phase του Europa League απέναντι στη Γαλατάσαραϊ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ξεκινάει τον Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια να παίρνει φανέλα βασικού στην τριάδα πίσω από τον Ρώσο επιθετικό μαζί με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς που είναι στις δύο πλευρές.

Στο τέρμα είναι ο Κοτάρσκι, οι Μπάμπα, Κόλεϊ, Κετζιόρα και Ότο αποτελούν την τετράδα της άμυνας, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκινάει το δίδυμο του Οζντόεφ με τον Καμαρά.

#Starting11 Our starting 11 against Galatasaray at Ali Sami Yen stadium #PreGame #PamePAOKARA #GALPAOK #UEL #OurWay #VaragonsConstructions @EuropaLeague pic.twitter.com/Z4MuKluaGI