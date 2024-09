Χιλιάδες φίλαθλοι της Τβέντε έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Μάντσεστερ ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας τους με την Γιουνάιτεντ (25/09, 22:00).

Το «Ολντ Τράφορντ» ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Τβέντε για την 1η αγωνιστική του Europa League (25/09, 22:00). Ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης, οι περίπου 4.000 Ολλανδοί που βρίσκονται στο Μάντσεστερ έχουν στήσει το δικό τους... πάρτι στους δρόμους της πόλης.

Έχουν «πλημμυρίσει» τις οδούς τραγουδώντας, πίνοντας και προχωρώντας προς το γήπεδο της Γιουνάιτεντ, έχοντας δημιουργήσει μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Να σημειωθεί, ότι αρκετοί Ολλανδοί βρέθηκαν χθες (24/09) στο «Έτιχαντ», στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουότφορντ για το League Cup, κάνοντας... ζέσταμα ενόψει του αποψινού ματς.

🚨🎥 - 4,000 Twente fans making their way to Old Trafford for the game tonight.pic.twitter.com/h82s8Ct7xA