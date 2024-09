Η Λυών των παικταράδων, αλλά και των προβλημάτων

Η Λυών ενισχύθηκε με σκοπό να συνεχίσει από το σημείο που άφησε την περσινή σεζόν, ωστόσο η εικόνα της ομάδας του Πιερ Σαζ δημιουργεί προβληματισμούς και ερωτηματικά, με τον Ολυμπιακό να ελπίζει σε αποτέλεσμα στη Γαλλία.

«Πρέπει να βάλουμε τον πήχη ψηλά και να θυμηθούμε καλές αναμνήσεις από ευρωπαϊκές εμπειρίες», δήλωσε μερικές ώρες πριν ο Πιέρ Σαζ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Europa League.

Η αλήθεια είναι ότι η Λυών που άλλοτε πρωταγωνιστούσε στη Ligue 1 και είχε θετικές πορείες στο Champions League, έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο του ποδοσφαίρου. Πολλοί είναι οι παράγοντες για να εξηγήσουν αυτή την πτώση, μεταξύ των οποίων και τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου.

Τελευταία φορά που έδωσε το «παρών» στην Ευρώπη ήταν τη σεζόν 2021/2022, όταν είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Europa League, όπου αποκλείστηκε από την Γουέστ Χαμ.

Την προηγούμενη σεζόν, η Λυών πρόλαβε το «τρένο» της Ευρώπης έχοντας κάνει μία εφιαλτική πορεία στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Από την 2η κιόλας αγωνιστική βρισκόταν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ αγνοούσε τη νίκη μέχρι την 12η αγωνιστική. Ο Πιέρ Σαζ, που αντικατέστησε τον Νοέμβριο του 2023 τον Φάμπιο Γκρόσο, ανέλαβε να την «αναγεννήσει». Όπερ και έπραξε, καθώς η ομάδα του δεύτερου γύρου δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνη του πρώτου.

Οι συνεχόμενες νίκες και η συμβολή ενός δικού της «παιδιού», του Αλεξάντερ Λακαζέτ, που βγήκε δεύτερος σκόρερ της Ligue 1 με 19 γκολ, την έφεραν να τερματίζει 6η στην τελευταία αγωνιστική και να εξασφαλίζει μία θέση στη League Phase του Europa League.

Ωστόσο, φέτος έχει ξεκινήσει και πάλι με το… αριστερό έχοντας μόλις μία νίκη σε 5 αγωνιστικές κι αυτή με τα χίλια ζόρια απέναντι στο Στρασβούργο (4-3). Έχει ακόμη μία ισοπαλία και τρεις ήττες, με πιο πρόσφατη αυτή της Κυριακής κόντρα στη Μαρσέιγ σε ένα «τρελό» ματς (22/09, 2-3), παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 5ο λεπτό! Ενόψει Ολυμπιακού, οι Λιονέ δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, ενώ τα πρώτα μαύρα «σύννεφα» πάνω από τον Σαζ έχουν ήδη εμφανιστεί.

the beauty of football amazing game Lyon 2:3 Marseille Marseille was down with 10 players from the 3 minute



overturning the score 1-0 to 1-2 for Marseille

Lyon scores 2-2 at 90+3

2-3 at 90+5 for Marseille Victory#Marseille #Lyon #olimpicMarseille #Dezerbi #championleague pic.twitter.com/dwOgTsGUhg