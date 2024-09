Παίκτης της Γαλατάσαραϊ θα πρέπει να θεωρείται ο Ρόλαντ Σάλαϊ, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη απόψε (13/09) για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατάσαραϊ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρόλαντ Σάλαϊ, αφού προηγουμένως δεν επήλθε συμφωνία μεταξύ του τουρκικού συλλόγου και της Ρόμα για τον Ζαλέφσκι.

Ο 27χρονος Ούγγρος εξτρέμ, που έχει αγωνιστεί και στον ΑΠΟΕΛ, αναμένεται να φτάσει απόψε το βράδυ (13/09) στην Κωνσταντινούπολη και να υπογράψει με τη Γαλατά, την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Η μεταγραφή θα κοστίσει στους Τούρκους περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Σάλαϊ θα αφήσει πίσω του την Φράιμπουργκ, στην οποία βρισκόταν από το καλοκαίρι του 2018 και με την οποία μετράει 27 γκολ και 23 ασίστ σε 163 συμμετοχές.

