Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ξέχωρα από τα «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα που θα έχουν από την παρουσία τους στο League Phase του Europa League, θα λάβουν και αρκετά χρήματα από το ranking τους και άλλους παρεμφερείς τομείς.

Στο πρώτο League Phase της ιστορίας του Europa League θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 26 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Η παρουσία τους στον όμιλο της δεύτερης τη τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης απορρέει και εύλογα οικονομικά οφέλη, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την πορεία τους στο group, ενώ ο Δικέφαλος θα λάβει ένα ποσό για εκείνη που είχε στα προκριματικά.

Ομως δεν είναι μόνο αυτά, αφού η UEFA πριμοδοτεί το ranking του κάθε συλλόγου και άλλα συναφή δεδομένα (π.χ. market pool κτλ).

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς που έγιναν από το Football Meets Data αυτή τη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη εξασφαλισμένα αντίστοιχα συνολικά έσοδα 11.964.000 ευρώ και οι «μαυρόασπροι» 10.346.000 ευρώ, χωρίς ακόμη να έχουν παίξει έστω ένα ματς στη League Phase.

Οπου και τους δύναται η δυνατότητα και να διακριθούν και να προσθέσουν και άλλα χρήματα στο ταμείο τους.

Estimated (unofficial) distribution of UEFA prize money per 36 clubs in the Europa League.



Slavia 🇨🇿 leading the pack in front of Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Roma 🇮🇹, thanks to the CL playoff bonus.



Market pool ranking for EL/ECL is different from CL, as those rights UEFA sells separately. pic.twitter.com/BG4XH6IMui