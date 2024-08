Μεταγραφή για την Σάμροκ Ρόβερς πριν από τα ματς με τον ΠΑΟΚ

Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα Play Off του UEFA Europa League ενισχύθηκε με την απόκτηση του ακραίου επιθετικού, Ντάνιελ Μάντριου, ο οποίος και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της Σάμροκ.

Η Σάμροκ Ρόβερς κέρδισε τη μάχη με την Σεντ Πάτρικ για την απόκτηση του 25χρονου ακραίου επιθετικού. Ντάνιελ Μάντριου, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα του Δουβλίνου απ’ όπου είχε φύγει πριν από τρία χρόνια για να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Οι Ρόβερς ελπίζουν να έχουν διαθέσιμο το νέο μεταγραφικό απόκτημά τους ενόψει του ταξιδιού στην Ελλάδα για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα play off του Europa League.

✍️ We are delighted to announce the return of Danny Mandroiu to the Club ☘️