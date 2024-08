Ο Αγιαξ πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με τον Παναθηναϊκό με επιμέρους σκορ 13-12 και αφού χρειάστηκαν 34 εκτελέσεις πέναλτι, επίδοση που είναι η 2η πιο μεγάλη σε ευρωπαϊκό ματς από πλευράς σκορ!

Όπως μπορεί να δει κανείς από τα στοιχεία της Opta τα πέναλτι στο Αγιαξ - Παναθηναϊκός είναι η 2η τοπ επίδοση στα Κύπελλα Ευρώπης από πλευράς σκορ! Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται το ματς της Γκζίρα Γιουνάιτεντ με αντίπαλο τη Γκλεντόραν που είχε διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2023 (με σκορ 14-13).

13-12 - The penalty shootout between @AFCAjax and Panathinaikos ended in 13-12, the second-biggest penalty shootout score in European competition history (after 14-13 between Gzira United and Glentoran in July 2023). Nerve-wracking. pic.twitter.com/7IysFiJaDi