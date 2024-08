ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έκαναν το απόλυτο νικών στα έξι παιχνίδια και η Ελλάδα πέρασε στην 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Eντυπωσιακό το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, αφού μετά τον ΠΑΟΚ, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ πέρασαν εύκολα τα εμπόδια της Μπότεφ και της Ίντερ Ντ' Εσκάλδες αντίστοιχα. Εξι στα έξι στον 2ο προκριματικό γύρο και η Ελλάδα βρέθηκε στην 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αφήνοντας πίσω της τη Σκωτία, ενώ είναι στο κυνήγι της 13ης Αυστρίας. Θυμίζουμε, πως στον 3ο γύρο του Champions League o ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Μάλμε, ο Παναθηναϊκός στον 3ο γύρο του Europa League θα βρει απέναντί του τον Άγιαξ, ενώ η ΑΕΚ για τον 3ο γύρο του Confrence League θα αντιμετωπίσει τη Νόα.

