Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Μπότεβ Πλόβιντβ με τους αντίστοιχους της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ σημειώθηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, σε εικόνες που έγιναν viral στα social media.

Άσχημες εικόνες σημειώθηκαν στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Μπότεβ Πλόβιντβ και Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης οπαδοί των δυο ομάδων ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια, τα οποία χρειάστηκαν την επέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα Μέσα της γειτονικής χώρας από τις συγκρούσεις έχουν προκύψει έξι τραυματισμοί αστυνομικών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα επεισόδια φαίνεται να ξεκίνησαν μετά από επίθεση των φιλοξενούμενων προς τους οπαδούς της αντιπάλου του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές σώμα με σώμα.

Τα εν λόγω σκηνικά συνέβησαν μόλις πέντε μέρες πριν από τη ρεβάνς των πράσινων απέναντι στην Μπότεβ Πλόβντιβ για τα προκριματικά του Europa League, με το τριφύλλι να καλείται να υπερασπιστεί το προβάδισμα που απέκτησε στην Αθήνα επί βουλγαρικού εδάφους.

28.07.2024🇧🇬Botev Plovdiv vs Lokomotiv Plovdiv,

Info Lauta Army: Big fight before derby when a group of Lauta Army escaped from the escort and attacked Botev in front of their stadium. Lauta Army looking for a clean fight and Botev retreat. Police tried to push Lauta Army back… pic.twitter.com/HKZhUQrMIt