Χωρίς καμία απολύτως έκπληξη η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο για τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπότεφ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει απόψε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Μπότεφ Πλόβντιβ, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να μην προχωρά σε κάποια έκπληξη στο αρχικό σχήμα.

Ο Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Μλαντένοβιτς, δεξιός ο Βαγιαννίδης και ο Γεντβάι με τον Σένκεφελντ οι δύο στόπερ. Αράο, Βιλένα οι δύο κεντρικοί μέσοι. Μπακασέτας σε ελεύθερο ρόλο. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Μαντσίνι και στην κορυφή του 4-2-3-1 ο Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο είναι οι τρεις μεταγραφές (Μαξίμοβιτς, Ινγκασον, Μπάλντοκ) και οι τρεις Σλοβένοι (Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς).

Our starting 11 for the first official game of new season