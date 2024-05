Ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι άφησε πίσω του τον Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς έγινε ο γηραιότερος κόουτς που κατέκτησε ευρωπαϊκή κούπα στο ντεμπούτο του.

Η Αταλάντα και ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι έγραψα ιστορία στο Europa League! Οι Μπεργκαμάσκι κατέκτησαν το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στη Λεβερκούζεν (3-0) και ο τεχνικός των Ιταλών έγινε ο γηραιότερος προπονητής που σήκωσε την κούπα, αφήνοντας πίσω του τον τεχνικό του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Κάπως έτσι, ο τεχνικός της Αταλάντα σε ηλικία των 66 ετών και 117 ημερών έγινε ο γηραιότερος που φτάνει στην κορυφή του Europa League, ενώ πίσω του άφησε τον Μεντιλίμπαρ που το κατέκτησε σε ηλικία 62 ετών και 78 ημερών, με τη Σεβίλλη την περασμένη σεζόν.

Gasperini has transformed Atalanta since arriving in Bergamo 8 years ago.



The Italian has ticked off various milestones while playing an exciting brand of football.



Now, Gasperini (66y and 117d) is oldest coach to win a final of a major Euro competition on his debut.#UELFinal pic.twitter.com/xjdd943OxU