Γκασπερίνι: «Η Λίβερπουλ είναι μεγάλη ομάδα, θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να αρχίζει από το 0-0»

Ο προπονητής της Αταλάντα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς (3-0) απέναντι στη Λίβερπουλ για την προημιτελική φάση του Europa League, τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν να αρχίζει από το 0-0.

«Το λάθος που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να αρχίζει από το 0-0.

Η Λίβερπουλ είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, μία από τις δυνατότερες στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι όπως κάναμε στο Λίβερπουλ, με τη μέγιστη συγκέντρωση. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να σκοράρουμε. Ξέρουμε πως στο ποδόσφαιρο ακόμη και μέσα σε μερικά λεπτά μπορεί να γίνει ανατροπή αλλά θα πρέπει να έχουμε επίσης επίγνωση πως ο λύκος που είδαμε στό πρώτο ματς δεν ήταν τόσο κακός όσο έμοιαζε.

Ξέρουμε πως θα είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της ιστορίας, αλλά αυτό που μετράει μόνο είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πως η Λίβερπουλ μπορεί να νικηθεί. Μία εβδομάδα πριν, ήταν ξεκάθαρο πως δεν ήμασταν το φαβορί, αλλά δεν αφήνουμε ούτε ένα ματς στην τύχη του».



🔴🇮🇹 Atalanta manager Gasperini: “Of course I am happy with links to Liverpool job to replace Klopp but my focus is on the game”.



“We can’t be distracted by this kind of links or stories, we have to focus on the upcoming games”. pic.twitter.com/bhQljcHNkh