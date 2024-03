Ο ρέφερι Τέιλορ... γείωσε απότομα παίκτη της Καραμπάγκ, ο οποίος ήθελε high five νομίζοντας πως το VAR θα ανατρέψει την κίτρινη που δέχθηκε, μόνο και μόνο για να δεχθεί τελικά απευθείας κόκκινη!

Η Λεβερκούζεν κατάφερε να επιστρέψει και στη ρεβάνς της Γερμανίας από το 0-2 της Καραμπάγκ, με τις Ασπιρίνες να επικρατούν 3-2 στην παράταση και να προκρίνονται στα προημιτελικά του Europa League.

Καταλυτικό ρόλο ωστόσο στην ανατροπή των Γερμανών έπαιξε η αποβολή του Ελβίν Ελβίν Καφαργκουλιγιέφ στο 64΄και με το σκορ ακόμα στο 0-2, σε μια φάση που ξεχώρισε για πολλούς και... διάφορους λόγους.

Δεν ήταν άλλωστε μόνο η συμβολή της στην εξέλιξη της αναμέτρησης, αλλά και η τρομερή αντίδραση του παίκτη της Καραμπάγκ που δεν άργησε να γίνει viral στα social media! Συγκεκριμένα ο 23χρονος αμυντικός δέχθηκε αρχικά κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Άντονι Τέιλορ, ο οποίος ωστόσο στη συνέχεια έγνεψε πως αλλάζει την απόφασή του μετά από παρέμβαση του VAR.

Νομίζοντας (για κάποιο λόγο) πως η κίτρινη θα αφαιρεθεί, ο Καφαργκουλιγιέφ ήθελε high-five από τον διαιτητή, προτού ο τελευταίος του κόψει τα φτερά, δείχνοντάς του απευθείας κόκκινη και τον δρόμο προς τα αποδυτήρια...

Qarabag player Elvin Cafarguliyev tried to high five referee Anthony Taylor thinking he had overturned his yellow card vs. Bayer Leverkusen.



Taylor would then show him a straight red instead 😅 pic.twitter.com/KHo68ckyyq