Ο ποδοσφαιριστής της Καραμπάχ, Τσεφαρκιλίεβ, νόμιζε ότι ο Άνθονι Τέιλορ θα του ακύρωνε την κίτρινη κάρτα μέσω του VAR και πήγε να κάνει high five με τον Άγγλο διαιτητή ωστόσο εκείνος τον απέβαλε από το παιχνίδι προσφέροντας μια από τις πιο επικές στιγμές της βραδιάς!

Σε «θρίλερ» εξελίχθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και την Καραμπάχ, με τις «ασπιρίνες» να φτάνουν σε μια σπουδαία ανατροπή και να προκρίνονται στα προημιτελικά του Europa League κρατώντας ζωντανό το όνειρο του τρεμπλ.

Για να φτάσει στην ανατροπή ωστόσο χρειάστηκε και τη... βοήθεια των ίδιων των Αζέρων οι οποίοι έμειναν με έναν παίκτη λιγότερο λίγο μετά το 60'. Η στιγμή της αποβολής ωστόσο ήταν ένα από τα highligh της βραδιάς στην «Bay Arena»! Ο Τσεφαρκιλίεβ αντίκρισε αρχικά την κίτρινη κάρτα, ωστόσο ζητήθηκε από τον Άνθονι Τέιλορ να εξετάσει τη φάση μέσω του VAR για πιθανή κόκκινη κάρτα.

Ο Τέιλορ επέστρεψε και έδειξε χαρακτηριστικά στον Τσεφαρκιλίεβ ότι η κίτρινη δεν ισχύει, με τον ποδοσφαιριστή της Καραμπάχ να νομίζει ότι τη γλίτωσε, πηγαίνοντας να δώσει χέρι στον Άγγλο διαιτητή. Δευτερόλεπτα αργότερα ωστόσο ο Άγγλος διαιτητής του έδειξε την κόκκινη κάρτα, προσφέροντας ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα της βραδιάς!

When you want to high five the referee for canceling the yellow card, but he pulls out a red one 😄 pic.twitter.com/rZcYbJlFb8