Ο Ολυμπιακός «επέστρεψε» στην Ευρώπη με ποιότητα, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό κι έτρωγε ξύλο, χωρίς να δίνει!

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta τον ευρωπαϊκό απολογισμό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, κάνοντας στο τέλος συγκρίσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟ.

Να κάνω μία σύνοψη της εικόνας του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ .

Κατ΄ αρχάς, ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα γενικά στη διοργάνωση έκανε τη δουλειά του: πέρασε μία καλή ομάδα, τη δευτεραθλήτρια Βελγίου Γκενκ και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους (βάζοντας ενδιάμεσα κι έξι γκολ στην αδύναμη Τσουκάριτσκι), ενώ στη συνέχεια πήρε την 3η θέση και συνεχίζει στο Κόνφερενς Λιγκ.

Λογική η 3η θέση, με αντιπάλους από το α΄μισό της βαθμολογίας φέτος σε Αγγλία και Γερμανία. Η συγκομιδή των εφτά βαθμών δεν είναι μεγάλη, ούτε και μικρή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να περιμένουμε δύο νίκες του Ολυμπιακού με την Τόπολα (σαφώς πιο επικίνδυνη από την Τσουκάριτσκι, εξ και πάλεψε πάρα πολύ τα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της) και δύο ισοπαλίες εντός έδρας με τη Γουέστ Χαμ και την Φράιμπουργκ, άρα οκτώ βαθμούς, ενώ τώρα πήρε εφτά βαθμούς γιατί έκανε την γκάφα στη Σερβία.

Μετά την περσινή απογοητευτική σεζόν, στην οποία έφαγε τέσσερα από τη Μακάμπι Χάιφα, απέκλεισε μόλις στα πέναλτι Σλόβαν και Απόλλωνα Λεμεσού και στους ομίλους πήρε δύο πόντους, δεχόμενος 11 γκολ από Φράιμπουργκ, Ναντ, αλλά και την Γκαραμπάγκ του Αζερμπαιτζάν, ο Ολυμπιακός προσπαθεί σε αυτή τη σεζόν να «επιστρέψει» σε νορμάλ επίπεδο στην Ευρώπη. Αν σκεφθούμε ότι στα προηγούμενα 15 ευρωπαϊκά παιχνίδια του δεν είχε νίκη (!), από το 1-0 επί της Φενέρμπαχτσε το Νοέμβριο του 2021, και ότι τώρα κέρδισε την Γκενκ και τη Γουέστ Χαμ (κάτοχο του Κόνφερενς Λιγκ και φαβορί φέτος για το Γιουρόπα Λιγκ), αν μη τι άλλο έχει κάνει βήματα μπροστά, που θα ήταν πιο μεγάλα χωρίς τη μουτζούρα της συντριβής του στο Φράιμπουργκ…

Το πόσα βήματα μπροστά θα κάνει εν τέλει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εικόνα του στο Κόνφερενς Λιγκ, στο οποίο θα μετάσχει αύριο για πρώτη φορά, μέσα από τη φάση των πρώτων νοκ άουτ αγώνων, των λεγόμενων πλέι οφς, όπου αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, μεγάλο ρόλο θα παίξει η κλήρωση, τόσο αύριο, όσο και στη συνέχεια, αν περάσει τον γύρο του Φλεβάρη. Κατά την γνώμη μου, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει focus στη διοργάνωση-άλλωστε, όλοι έχουμε καταλάβει ότι στο πρωτάθλημα έτσι όπως παίζεται στην Ελλάδα ειδικά από πέρυσι, ρεαλιστικά δεν μπορεί να έχει τύχη.

Τώρα, η εικόνα του Ολυμπιακού στους ομίλους έβγαλε σίγουρα ποιότητα, ιδίως στο επιθετικό κομμάτι. Και ομαδική και ατομική.

Από τις 32 ομάδες είχε την 10η καλύτερη επίθεση με 11 γκολ-στις ασίστ ήταν 7ος με 9, στις σέντρες 11ος με 112, στις τελικές 12ος με 81, στις εκτελέσεις φάουλ 15ος με 82, στην κατοχή μπάλας 16ος με 50,8%, στις εκτελέσεις κόρνερ 17ος με 26, στην ακρίβεια πάσας 17ος με ποσοστό 81% και στις εκτελέσεις κόρνερ 17ος με 26. Ο δε Φορτούνης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στη διοργάνωση, δημιουργικά. Πρώτος σε ασίστ (5), 2ος στις σέντρες (46), 3ος στα φάουλ που κέρδισε (16), 5ος στα κόρνερ που εκτέλεσε (20) κ.α.

Αυτή η ποιότητα, σε συνδυασμό με τη θέληση όλης της ομάδας να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη, βοήθησε τον Ολυμπιακό να φανεί πλήρως ανταγωνιστικός στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια του με Άγγλους και Γερμανούς (με μία νίκη στο γκολ και δύο ήττες στο γκολ), ενώ στο τέταρτο που υπέστη τη σοκαριστική ήττα, ήξερε ότι ουσιαστικά έψαχνε ένα θαύμα για να συνεχίσει στο Γιουρόπα Λιγκ, κάτι που έπαιξε το ρόλο του.

Αυτό που δεν είχε ο Ολυμπιακός ήταν ανάλογα καλή εικόνα αμυντικά, παρά την δυναμική παρουσία του Ρέτσου (12ος σε αποκρούσεις με 29, 14ος σε ανακτήσεις μπάλας με 39, 21ος σε πάσες με 341). Τα 14 γκολ που έφαγε ο Πασχαλάκης ήταν το 4ο χειρότερο παθητικό. Κατ΄ αρχάς η αμυντική οργάνωση αυτή καθ’ εαυτή δεν ήταν η καλύτερη, με συνέπεια να φάει η ομάδα κρίσιμα γκολ από πάσες στην πλάτη της άμυνας της (από Γουέστ Χαμ και Τόπολα έξω), ενώ ούτε στις στημένες φάσεις υπήρχε αξιοπιστία (εξ ου και τα δύο γκολ από την Φράιμπουργκ μέσα κι έξω).

Νομίζω ότι το βάρος που έπεσε στην άμυνα ήταν μεγάλο, και διότι δεν είχε τις βοήθειες που έπρεπε από τους παίκτες των άλλων γραμμών, με συνέπεια να μην υπάρχει καθαρό μυαλό. Με αποκορύφωμα το πέναλτι του Ρέτσου και το τραγικό γύρισμα του Φρέιρε στο εδώ ματς με την Φράιμπουργκ, την γκάφα του Έσε με την Φράιμπουργκ έξω και την γκάφα του Ορτέγκα την Πέμπτη με την Τόπολα. Ο ίδιος ο Ρέτσος, που ήταν ο καλύτερος αμυντικός, είχε σοβαρά λάθη και στο πρώτο γκολ της Τόπολα έξω και τουλάχιστον στο πρώτο γκολ της Φράιμπουργκ έξω.

Και κάτι ακόμη: ο Ολυμπιακός προσπαθεί φέτος να φτιάξει πάλι τον χαρακτήρα του ως ομάδα, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι τόσο απλό κι εύκολο. Για παράδειγμα, του λείπει ακόμη αυτό που λέμε τσαγανό, δεν έχει σκληράδα ρε παιδί μου το παιχνίδι του. Από περιέργεια κοίταξα τα στατιστικά της διοργάνωσης, τα φάουλ-ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έκανε τα λιγότερα φάουλ, μόλις 49 (!), ενώ ήταν 9ος στα φάουλ που κέρδισε, με 75! Ακόμη και οι κίτρινες που πήρε, σχεδόν οι μισές δεν ήταν για φάουλ, αλλά για διαμαρτυρίες κλπ. Κοινώς, έτρωγε ξύλο, αλλά δεν έδινε ξύλο. Και στην Ευρώπη αυτό απαγορεύεται…

Ακόμη και στα τάκλιν ήταν 25ος στους 32 με μόλις 65 και με μοναδικό αξιοπρεπή σε αυτό το κομμάτι τον Έσε (11).

Άσχετο: Τα περισσότερα εισιτήρια η Γουέστ Χαμ στα εντός έδρας παιχνίδια της στη φάση των ομίλων τα έκοψε με τον Ολυμπιακό (55.811) και όχι με τη γερμανική Φράιμπουργκ στο παιχνίδι μάλιστα στο οποίο κρίθηκε η πρώτη θέση του ομίλου (48.876). Με την Τόπολα τα εισιτήρια ήταν 41.375.

Από πλευράς του, ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια του στο Καραϊσκάκη έκανε ουσιαστικά sold out, με 30.056 εισιτήρια στο ματς με την Φράιμπουργκ και 30.623 εισιτήρια στο ματς με τη Γουέστ Χαμ. Ακόμη δε και στα προκριματικά παιχνίδια του Αυγούστου, είχε με την Γκενκ 24.123 και με την Τσουκάριτσκι 24.332.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια του τελικά κέρδισε στα μισά, τα πέντε (Γουέστ Χαμ, Γκενκ, Τόπολα και δύο με Τσουκάριτσκι). Η ΑΕΚ στα δικά της 10 παιχνίδια (μεγαλύτερης δυσκολίας τα τέσσερα, με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Άγιαξ, σε σχέση με Τσουκάριτσκι και Τόπολα), κέρδισε μόνο τα δύο (εκτός έδρας με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Μπράιτον). Κι ο Παναθηναϊκός στα δικά του 12 παιχνίδια κέρδισε μόνο τα τρία (Ντνίπρο, Μαρσέιγ, Βιγιαρεάλ), χωρίς δηλαδή να νικήσει ούτε σε ένα από τα δύο ματς τη Μακάμπι Χάιφα, αλλά και απλά ισοφαρίζοντας μέσα στη Λεωφόρο την πολύ αδύναμη Ντίπρο.

Μπορούμε να προσέξουμε ότι η μεν ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της δεν κέρδισε καμιά από τις πέντε ομάδες με τις οποίες έπαιξε (ισοπαλίες με Άγιαξ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και ήττες από Άντβερπ, Μαρσέιγ, Μπράιτον), ο δε Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός πήραν τις δικές τους νίκες κατά βάση εντός έδρας (συν μία ο Ολυμπιακός στη Σερβία και μία ο ΠΑΟ σε ουδέτερο). Εκπληκτικό ότι η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια σε δύο ματς δεν σκόραρε, σε ένα έβαλε γκολ στο 75’, σε άλλο στο 90’ και στο άλλο στο 92΄και στο 102’! Δηλαδή, σε πέντε παιχνίδια εντός έδρας, πριν το 90ο λεπτό, πέτυχε ένα γκολ!!!

Η πορεία ΑΕΚ και ΠΑΟ είχε μία μεγάλη ομοιότητα. Και οι δύο ξεκινούσαν καλά και συνέχιζαν με σερί από ήττες! Στα προκριματικά, ο ΠΑΟ άρχισε με τις προκρίσεις επί των Ντίπρο και Μαρσέιγ και η ΑΕΚ με πρόκριση επί της Ντινάνο, αλλά συνέχισαν με αποκλεισμούς από Μπράγκα και Άντβερπ αντίστοιχα. Στους ομίλους, και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ ξεκίνησαν με τέσσερις βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές και συνέχισαν με τέσσερις ήττες.

Η ΑΕΚ έφαγε γκολ και στα 10 (!) παιχνίδια της από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο, συνολικά 18. Κι ο Παναθηναϊκός δέχθηκε 18 γκολ, αλλά σε 12 παιχνίδια, ενώ κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στα τρία από αυτά, που είναι και τα μόνα, μετά Ντίνπρο, στα οποία πήρε αποτελέσματα (Μαρσέιγ 1-0, Βιγιαρεάλ 2-0, Μακάμπι 0-0). Ο Ολυμπιακός έφαγε 16 γκολ σε 10 παιχνίδια, εκ των οποίων 14 από την Φράιμπουργκ (οκτώ!) κι από την Τόπολα (τέσσερα!) και μόνο δύο από τη Γουέστ Χαμ κι ένα από την Γκενκ!!! Κράτησε το μηδέν μόνο στα προκριματικά του Αυγούστου.

Ο ΠΑΟ έβαλε 15 γκολ στα 12 παιχνίδια του, αλλά τα πέντε από αυτά στη Ντνίπρο. Δεν σκόραρε σε δύο ματς (εκτός έδρας με Μπράγκα 0-1 και Μακάμπι 0-0). Η ΑΕΚ έβαλε 11 γκολ στα 10 παιχνίδια της, αλλά τα τέσσερα από αυτά στην Ντινάμο. Δεν σκόραρε σε τρία παιχνίδια της (με Άντβερπ 0-1, Μαρσέιγ 0-2, Μπράιτον 0-1, όλα μέσα!). Ο Ολυμπιακός έβαλε 19 γκολ στα 10 παιχνίδια του, αλλά τα 13 στα τέσσερα από αυτά με τις ομάδες από τη Σερβία. Δεν σκόραρε σε δύο ματς, εκτός έδρας (με Φράιμπουργκ 0-5, Γουέστ Χαμ 0-1).

Σε ατομικό επίπεδο, πέτυχαν ο Ιωαννίδης εφτά γκολ 9τα τέσσερα με πέναλτι) κι ο Ελ Κααμπί πέντε, με τον Σπόραρ τέσσερα και τους Φορτούνη-Ποντένσε από τρία. Ο Ολυμπιακός είχε αυτούς τους τρεις σκόρερ, και τον Μασούρα με δύο (από ένα οι Ρόντινεϊ, Αλεξανδρόπουλος, Ρέτσος, Μπιέλ, Ελ Αραμπί). Ο ΠΑΟ δεν είχε κανένα άλλο παίκτη με πάνω από ένα γκολ (Μπερνάρ, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Παλάσιος) και η ΑΕΚ είχε πρώτους σκόρερ με…δύο γκολ τους Αραούζο, Βίντα και με ένα τους Λιβάι, Πόνσε, Τσούμπερ, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα.

Δεν σκόραραν δηλαδή ποτέ οι Ελίασον, Άμραμπατ, Μάνταλος, Φιλένα, Τσέριν, Μαντί από τους παίκτες που είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής και παίζουν από τις θέσεις 8 και πάνω.

Και για το τέλος ένα

⭐️ The Europa League TOTW from FotMob.



There were some huge ratings as sides battled to continue their European journey. Our frontline scored 6 goals between them and Greek side Olympiacos have three players selected.



📈 Top rating: 9.6 Konstantinos Fortounis pic.twitter.com/FGq4DqG8WJ