Πίσω από μια υπόσχεση που έδωσε στα παιδιά των ακαδημιών του Άγιαξ «κρύβεται» ο πανηγυρισμός του Τσούμπα Άκπομ απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Τσούμπα Άκπομ αποδείχθηκε μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο Άμστερνταμ ανάμεσα σε Άγιαξ και ΑΕΚ. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ του «Αίαντα» και έστειλε τους Ολλανδούς στα play offs του Conference League, αφήνοντας την ΑΕΚ εκτός συνέχειας στην Ευρώπη.

Ο Άκπομ πανηγύρισε και τα δύο γκολ που πέτυχε με έναν ιδιαίτερο και όχι σύνηθες πανηγυρισμό για τον ίδιο, καθώς ο άλλοτε «ασπρόμαυρος» χαιρέτησε στρατιωτικά και στα δύο γκολ. Υπήρχε λόγος ωστόσο που ο Άκπομ επέλεξε να πανηγυρίσει έτσι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άκπομ είχε υποσχεθεί σε παιδιά της ακαδημίας ότι εάν σκόραρε θα πανηγύριζε με τον τρόπο που ήθελαν εκείνα. Η Κ13 του Άγιαξ επέλεξε τον στρατιωτικό πανηγυρισμό και ο Άκπομ κράτησε τον λόγο του.

Chuba Akpom agreed with a few Ajax U13 talents to do his celebration! 🫡 #Ajax #AjaxYouth #ajaaek pic.twitter.com/Amz3hlM4yT