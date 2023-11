Μια ομάδα που δεν σταματά να σκοράρει - αλλά και να δέχεται γκολ - ούτε εκτός έδρας καλείται να αντιμετωπίσει στο Europa League η ΑΕΚ. Ποιο το ρεκόρ από τα 60s' που ισοφάρισε η Μπράιτον.

ΑΕΚ και Μπράιτον μετρούν αντίστροφα για την κρίσιμη μεταξύ τους «μονομαχία» στην «OPAP Arena» (30/11-19:45), ένα παιχνίδι το οποίο δεδομένα θα κρίνει πολλά όσον αφορά την υπόθεση πρόκριση στο Europa League.

Οι Γλάροι μπορεί να ταξίδεψαν στην Αθήνα γεμάτοι... προβλήματα και με πολλές απουσίες, όμως έχουν αποδείξει μέσα στη σεζόν πως δεν λογαριάζουν από τα ονόματα στο απουσιόλογιό τους. Ειδικά όσον αφορά την επιθετική τους διάθεση αλλά και την παραγωγικότητά τους. Άλλωστε, είναι γνωστό πως το δυνατό σημείο της ομάδας του Ντε Τσέρμπι είναι η απειλητικότητά της.

Χαρακτηριστικό είναι πως η Μπράιτον μετρά φέτος 2,02 γκολ ανά παιχνίδι φέτος. Και μάλιστα διατηρεί την ίδια υψηλή επίδοση και στα εκτός έδρας παιχνίδια όπου κατά μέσο όρο σκοράρει 1,96 γκολ. Για την ακρίβεια οι Γλάροι δεν έχουν σκοράρει μόνο σε μια έδρα στην οποία έχουν ταξιδέψει φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου ηττήθηκαν με 1-0 από την Τσέλσι στο League Cup.

Το πρόβλημα της ομάδας του Ντε Τσέρμπι φέτος όμως είναι άλλο. Και έχει να κάνει με το ότι όσο εύκολα σκοράρει άλλο τόσο εύκολα δέχεται και γκολ. Και για του... λόγου το αληθές, η Μπράιτον ισοφάρισε ένα... στοιχειωμένο σχετικό ρεκόρ.

17 - Brighton are the first side to both score and concede in 17 consecutive top-flight games since Manchester United in 1959-60 (also 17 in a row). Entertainers. #NFOBHA