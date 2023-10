Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην κάτοχο του Conference League, Γουέστ Χαμ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως οι δυνατότητές του στον όμιλο είναι για πολλά περισσότερα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Δεν είμαι 100% σίγουρος το τι περίμενε να βρει απέναντί της η Γουέστ Χαμ και το τι δυσκολίες θεωρούσε πώς θα είχε με τον Ολυμπιακό , όμως οι δηλώσεις του Ντέιβιντ Μόγιες, που by the way στο Καραϊσκάκη έχει χάσει και ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φανέρωναν την εκτίμησή του προς τους Πειραιώτες. Οι δηλώσεις του έδειχναν ότι ο έμπειρος τεχνικός περίμενε μία δύσκολη αναμέτρηση στο φαληρικό γήπεδο.

Στο γήπεδο η Γουέστ Χαμ δεν έδειξε ούτε... υποψιασμένη αλλά ούτε και σοβαρά... διαβασμένη. Δεν μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να κάνει το παιχνίδι της. Σαν να ήταν μία ομάδα έξω από τα... νερά της και μακριά από την αίσθηση που είχε για τον αγώνα αυτόν ο Μόγιες. Ο λόγος βέβαια που συνέβη αυτό και που είδαμε την αγγλική ομάδα για ένα μεγάλο διάστημα (του αγώνα) να είναι κατώτερη του Ολυμπιακού ήταν το πόσο καλά είχε σχεδιάσει ο Μαρτίνεθ και το επιτελείο του αυτό το ματς (με το 4-3-3 έχοντας πιο ενισχυμένο άξονα και ακόμα και με τις αλλαγές του εάν εξαιρέσει κανείς τον Κίνι που είχε ευθύνη στη φάση του 2-1) αλλά και το πόσο καλή απόδοση είχαν οι περισσότεροι παίκτες των «Ερυθρόλευκων» σε μία βραδιά με ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη με σούπερ ατμόσφαιρα αλλά και ένα εξαιρετικό κορεό .

Δεν είναι υπερβολή να σταθούμε πώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη βραδιά έως τώρα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον Ολυμπιακό και ας έκανε τη... ντρίμπλα του στη σχετική ερώτηση του Gazzetta , αποφεύγοντας να τη χαρακτηρίσει έτσι αλλά μιλώντας παράλληλα για το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι της ομάδας του. Ο Ισπανός τεχνικός σε αυτήν την αναμέτρηση εάν δεν τα έκανε όλα σωστά, έκανε τα περισσότερα πράγματα σωστά, βοηθώντας καθοριστικά από τον πάγκο. Και είναι μία νίκη που μετράει πολύ. Μία νίκη με έναν πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό αντίπαλο. Μία ομάδα που δεν είχε χάσει στον όμιλο και είχε ένα σερί 17 αγώνων χωρίς ήττα στην Ευρώπη!

Βέβαια επειδή ο Ισπανός τεχνικός έχει πάντα τα πόδια του στη γη θα αντιμετωπίσει αυτή τη νίκη με την ισορροπία και τη σημασία που της αρμόζει. Δεν θα υπερενθουσιαστεί, όπως δεν θέλει να το κάνει αυτό ούτε η ομάδα του. Ξέρει άλλωστε και ο ίδιος πολύ καλά πώς η χρονιά έχει ακόμα... δρόμο.

Ο... διαγαλαξιακός Φορτούνης, μία μεταγραφική ιστορία του 2019 και ο αδιανόητα καλός Πορόζο

Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό. Ο Φορτούνης βρίσκεται ανάμεσα σε 3 παίκτες της Γουέστ Χαμ και νιώθει ότι δεν έχει που να δώσει τη μπάλα. Και έτσι ξεκινάει το... σόλο του. Περνάει ουσιαστικά 4 παίκτες και πριν προλάβουν να πέσουν πάνω του άλλοι 2 σουτάρει δίχως δεύτερη σκέψη.

Ο «Φόρτου» έχει βάλει πολλά υπέροχα γκολ στην καριέρα του και αυτό αναμφίβολα ήταν ένα από αυτά. Μία γκολάρα άξια του αγωνιστικού του level που εξακολουθεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε: τι θα έκανε αυτός ο παίκτης εάν δεν είχε περάσει δύο χιαστούς;

Και μιάς και γράψαμε γκολάρες. Ο Τρικαλινός χαφ έχει βάλει τρομερό γκολ και με τα χρώματα της Εθνικής. Ήταν αυτό με την Αρμενία, που ακόμα το θυμάται πολύς κόσμος.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τους... χάζεψε τους παίκτες της Γουέστ Χαμ με την τεχνική του και τις κινήσεις του. Και το έκανε αυτό έχοντας μπροστά του παίκτες αξίας πολλών εκατομμυρίων. Συνεχίζει να πιστοποιεί ότι είναι πιθανώς ο κορυφαίος Έλληνας της γενιάς του και ένας εκ των τοπ παικτών που έχουμε βγάλει ποτέ ως ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και επειδή έκατσε η... κέντα - όπως συνηθίζουμε να γράφουμε κάποιες φορές - και η Γουέστ Χαμ ήταν ο αντίπαλος του Ολυμπιακού αρκεί να θυμηθούμε πως το 2019 ο αγγλικός σύλλογος ήθελε διακαώς τον Φορτούνη και έφτανε σε σημείο να δίνει έως και 10 εκατ. ευρώ για τον κάνει δικό του. Ωστόσο τελικώς η Γουέστ Χαμ θα αποκτούσε τον Φορνάλς: ναι τον Φορνάλς που ξεκίνησε βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Μόγιες εξάλλου απαντώντας σε ερώτηση του Gazzetta για τον Φορτούνη όχι μόνο τον... αποθέωσε αλλά φάνηκε ότι τον έχει παρακολουθήσει αρκετά ως παίκτη όλα αυτά τα χρόνια. Τι θα γινόταν εάν τότε ο Φορτούνης είχε κλείσει στη Γουέστ Χαμ δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως τι συνέβη τώρα...

Χαϊλαϊτ δεν είναι μόνο το γκολ του Φορτούνη. Είναι και η ατάκα του μετά: «Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, πήγα προς το τέρμα, είχα την μπάλα στην ευθεία, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και σούταρα με τον μύτο κυριολεκτικά».

Ο Φορτούνης όμως όσο φορτσάτος και να είναι αλλά και ανεβασμένος δεν αποτελεί έκπληξη. Η αγωνιστική έκπληξη του αγώνα ήταν ο Πορόζο. Όχι έκπληξη για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και τον Μαρτίνεθ που έβλεπαν τη δουλειά του και την προσπάθειά του αλλά για πολλούς. Με μία φοβερή, μία συγκλονιστική εμφάνιση στην οποία... καθάρισε ψηλά και με τις κεφαλιές του ένα σωρό προσπάθειες των αντιπάλων να βγάλουν φάσεις και ακόμα και από στατικές μπάλες και έκανε ελάχιστα λάθη.

Ο νεαρός σέντερ μπακ από το Εκουαδόρ έκανε με διαφορά την κορυφαία του εμφάνιση με τα χρώματα του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα με υψηλότατο συντελεστή δυσκολίας που η ομάδα του τον έβγαλε έχοντας 2 στόπερ. Αυτούς που έπαιζαν στο βασικό σχήμα: Ρέτσο και Πορόζο.

Όπως επίσης την πιο καλή του παρουσία με τον Ολυμπιακό έχει κάνει ο Αλεξανδρόπουλος. Ναι βοηθήθηκε από την ποιότητα των Εσε (ο Αργεντίνος είναι ένα αδιανόητο ποδοσφαιρικό... διαμάντι) και Μαντί Καμαρά. Ένα κέντρο που... κεντούσε αγωνιστικά για πολύ σημαντικό μέρος του αγώνα. Και μία νίκη που όχι μόνο δείχνει το επίπεδο και τις προοπτικές του Ολυμπιακού αλλά του δίνει βάσιμες ελπίδες για να πετύχει κάτι καλό στον όμιλό του. Κάτι που θα είναι πιο κοντά στην ποιότητα των παικτών του και στη δουλειά που γίνεται.

Υ.Γ. Κάκιστη η διαιτησία του Τρεϊμάνις που... επέτρεψε με τον τρόπο το σκληρό παιχνίδι των Άγγλων και με έναν Αντόνιο που θα μπορούσε να είχε αποβληθεί. Ειδικά παίκτες όπως οι Φορτούνης, Ροντινέι και ακόμα και ο Πορόζο δέχθηκαν πολύ άσχημα μαρκαρίσματα.

Υ.Γ. 2 Είναι σαν ένας φόρος τιμής για τον Ολυμπιακό οι δηλώσεις των προπονητών των Φράιμπουργκ και Γουέστ Χαμ. Ο Μόγιες ουσιαστικά είπε μετά το 2-1 ότι αυτό που 'έπαθε' το σύνολο του το περίμενε λόγω των ικανοτήτων του Ολυμπιακού. Ο δε Στράιχ είχε τονίσει ότι με βάση την εικόνα του αγώνα (που είχε λήξει 3-2 υπέρ των Γερμανών) η ισοπαλία θα του... έκανε στο Φάληρο.

Υ.Γ. 3 Για τον Ισπανό κόουτς, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, είναι το δίχως άλλο η πιο μεγάλη - έως τώρα προφανώς - νίκη του στο διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μεγάλη και λόγω του αντιπάλου και ελέω της χρονικής συγκυρίας αλλά και γιατί είναι και μία επικράτηση που μπορεί στο τέλος να... σβήσει αυτό το 2-2 με τη Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία σε αυτόν τον όμιλο του Europa League. Η τοπ στιγμή του δηλαδή και η σπουδαιότερη βραδιά του.

Υ.Γ. 4 Ο Εσε έως τώρα - βγάζοντας έξω την περίπτωση του Ποντένσε - είναι η πιο σπουδαία φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Σκεφτείτε ότι πρόκειται και για ένα παιδί που παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη και προσαρμόστηκε τόσο νωρίς, τόσο εύκολα και πήρε με το... σπαθί του φανέλα βασικού.

Υ.Γ. 5 Μεγάλο αγωνιστικό crash test αυτό το ματς για τον Ορτέγα. Ο Αργεντίνος ακραίος μπακ έδωσε ξανά μεγάλες ελπίδες με τη μαχητικότητά του, τα τρεξίματά του και την παρουσία του. Άλλωστε αποκτήθηκε για να καθιερωθεί ως βασικός αριστερός μπακ.