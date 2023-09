Ο Μάικλ Όουεν αποθέωσε τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ: «Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα από τόσο μακριά» (vid)

O Μάικλ Όουεν έπλεξε το εγκώμιο του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ για το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Μπράιτον χθες το βράδυ.

Όλη η εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπράιτον ήταν ονειρική... Ωστόσο αυτό που ξεχώρισε ήταν το γκολ του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ μόλις στο 11ο λεπτό, καθώς ένα τέρμα τόσο νωρίς σου φτιάχνει την ψυχολογία. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για μία ομάδα με απουσίες, όπως ήταν η Ένωση χθες.

Επίσης, το γκολ του Γάλλου αμυντικού ήταν εξαιρετικά όμορφο, καθώς επετεύχθη με πολύ δυνατή κεφαλιά από μακρινή απόσταση, αναγκάζοντας ακόμα και τον Μάικλ Όουεν να του βγάλει το... καπέλο.

Ο θρυλικός Άγγλος επιθετικός στο σχόλιο που έκανε για το ΤΝΤ Sports, είπε μεταξύ άλλων: «Απίστευτο τελείωμα! Το είχαν σχεδιάσει. Εγώ με το κεφάλι δεν έχω πετύχει τόσα γκολ, δεν μπορούσα να σκοράρω με κεφαλιά από τόσο μακριά (γέλια). Ήταν πολύ ποιοτικό γκολ, αλλά τα άλλα δύο της ΑΕΚ είχαν αρκετή δόση τύχης».

"I don't think I could head it that far! It was unbelievable!" @themichaelowen isn't convinced that Djibril Sidibé's header was part of the original plan. 🧐 🎙️ @lynseyhipgrave1 #UEL pic.twitter.com/soleWR6ecU

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Η Μπράιτον πήρε πολύτιμα μαθήματα. Το πρόβλημα ήταν ότι όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Συχνά τέτοιες περιστάσεις μπορεί να γίνουν πιο σημαντικές από το παιχνίδι καθεαυτό και χάνεις τη συγκέντρωση. Είναι το πρώτο βήμα ενός μακριού ταξιδιού στην Ευρώπη για την Μπράιτον, καθώς με τον τρόπο που παίζουν θα έχουν σταθερή παρουσία και τα επόμενα χρόνια. Αν είναι να χάσεις ένα παιχνίδι, καλύτερα να είναι στην αρχή, γιατί έχεις αρκετό καιρό για να καλύψεις το χαμένο έδαφος. Θα πρέπει όμως να πας να κερδίσεις σε μια δύσκολη έδρα, όπως του Άγιαξ ή της Μαρσέιγ. Αν κάνουν τρεις νίκες, πιστεύω πως θα έχουν καλές πιθανότητες να περάσουν. Μπορούν να τα καταφέρουν».

"He's cooling off, he's very emotional"@sjsidwell and @themichaelowen discuss how De Zerbi will be reacting following his team's defeat alongside Brighton's key focuses for the rest of the #UEL group stage.



🎙️ @lynseyhipgrave1 pic.twitter.com/vfr4j4cjyA