Φοβερή φιλοξενία επεφύλασσε στους οπαδούς της ΑΕΚ στο «Άμεξ» η Μπράιτον, που έκανε τα πάντα ώστε οι Έλληνες να νιώσουν σαν στο... σπίτι τους.

Τρομερή η φιλοξενία της Μπράιτον στο «Άμεξ» εν όψει της παρθενικής της ευρωπαϊκής βραδιάς κόντρα στην ΑΕΚ! Ο αγγλικός σύλλογος γιορτάζει και κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει ένα οικείο περιβάλλον για χάρη των φίλων της Ένωσης.

Οι Γλάροι καλωσόρισαν τους Έλληνες οπαδούς με μήνυμα στα ελληνικά, ενώ προς τιμή των «κιτρινόμαυρων» προσέθεσε στο μενού του γηπέδου κάτι σαν... σουβλάκι με γύρο κοτόπουλο και τζατζίκι.

🔊 Calling all @OfficialBHAFC fans heading to the #EuropaLeague game tonight!



Get your hands on our 🇬🇷 special, in recognition of tonight's opponents, @AEK_FC_OFFICIAL. Loaded chicken pitta, with tzatziki slaw and chili sauce.



🥙 @FootyScran pic.twitter.com/qRnzYUF8g4