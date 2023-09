Μία ιστορία αγάπης έγινε viral στην Αγγλία, με τη φίλη της ΑΕΚ, Στέφη, να συναντά στο Μπράιτον τον πατέρα της μετά από καιρό.

Η αγάπη δεν μετρά χιλιόμετρα και με αφορμή την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπράιτον στο «Άμεξ», η συνάντηση ενός πατέρα με την κόρη του, Στέφη, κοντά στο «Άμεξ» έγινε viral στα social media.

Η κόρη του ταξίδεψε από το Λονδίνο, εκείνος αφίχθη από την Ελλάδα, φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα της ΑΕΚ και επισήμαναν πόσο φιλικοί είναι όλοι στο Μπράιτον.

AEK Athens fan Stefi has travelled from London and met her Dad whose travelled from Greece and say everyone in Brighton has been so friendly and polite.#UEL pic.twitter.com/PVuE1WSj7E