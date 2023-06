Ο Μπαντέ ζήτησε από τον Μόντσι να... ενεργοποιήσει την οψιόν του: «Το κάναμε ήδη» (vid)

Ο Λοΐκ Μπαντέ έγινε... μόνιμος στη Σεβίλλη μετά τον νικηφόρο τελικό του Europa League και το έμαθε δια στόματος Μόντσι.

Η Σεβίλλη κατάφερε να αντιστρέψει μια εκ πρώτης όψεως καταστροφική σεζόν και να κατακτήσει την έβδομη κούπα στον... δικό της θεσμό, το Europa League, εξασφαλίζοντας έτσι άλλη μια είσοδο στους ομίλους του Champions League.

Η εξέλιξη αυτή σήμανε και πολύτιμο χρηματικό μπόνους για τους Ανδαλουσιανούς, οι οποίοι άρχισαν ήδη τις... μεταγραφές. Από την ώρα της φιέστας κιόλας για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Λοΐκ Μπαντέ, ο 22χρονος Γάλλος στόπερ που αποκτήθηκε ως δανεικός τον περασμένο Ιανουάριο από τη Ρεν με οψιόν αγοράς, εμφανίστηκε σε βίντεο στα social media δίπλα στον Μόντσι και του ζήτησε να τον... υπογράψει μόνιμα στο κλαμπ. Κι ο πολύπειρος αθλητικός διευθυντής τον καθησύχασε αμέσως, ανακοινώνοντας ότι η οψιόν του ενεργοποιήθηκε.

Το ύψος της είχε οριστεί στα 12 εκατομμύρια ευρώ και πλέον το νέο συμβόλαιο του Μπαντέ έχει ισχύ ως το 2026.

Loïc Badé after winning the cup tells the director Monchi: “Please, please… sign me!” ⚪️🔴 #Sevilla



Monchi: “It’s already done, we have already signed you”. 😄🤝🏻



Sevilla will pay €12m buy option clause and will sign Badé from Rennes.pic.twitter.com/yTG5oHpIAe